31 de agosto de 2025 - 16:01

Israel confirmó el asesinato del portavoz del brazo armado de Hamás

Se trata de Abu Obeida. El hombre había realizado varios videos sobre la postura del grupo.

El portavoz del brazo armado de Hamas, Abu Obeida.

El portavoz del brazo armado de Hamas, Abu Obeida.

Foto:

The Israel Times
Por Redacción

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, confirmó el asesinato del portavoz del brazo armado de Hamás (las Brigadas al Qasam). Se trata de Abu Obeida, quien informaba sobre las negociaciones o el destino de los rehenes.

Leé además

Ataque de Israel al hospital Nasser en Gaza

Así Israel bombardeó un hospital de Gaza y mató a 20 personas, incluidos 4 periodistas

Por Redacción Mundo
Evo Morales aseguró que el Cartel de los Soles es otra ficción de Estados Unidos.

Evo Morales aseguró que el Cartel de los Soles es "otra ficción" de Estados Unidos

Por Redacción Mundo

El anuncio se dio este domingo, aunque la muerte de Obeida ocurrió ayer, en un bombardeo israelí contra la ciudad de Gaza. "El portavoz del terrorismo de Hamás, Abu Ubeida, fue eliminado en Gaza y enviado a reunirse con todos los liquidadores del Eje del mal de Irán, Gaza, Líbano y Yemen en el fondo del infierno", recoge el mensaje de Katz difundido en su cuenta de X.

El vocero de Hamas Abu Obeida, en el centro de la imagen
El vocero de Hamas Abu Obeida, en el centro de la imagen.

El vocero de Hamas Abu Obeida, en el centro de la imagen.

Además, el titular de Defensa también felicitó en su mensaje al Ejército israelí y al Shin Bet -la agencia de inteligencia interior de Israel- "por la ejecución perfecta" del bombardeo que tuvo lugar contra el barrio de Al Rimal, en la ciudad de Gaza.

El comunicado sobre Katz llega después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó al comienzo de la reunión de su gabinete que el objetivo del ataque en Gaza había sido Obeida. Por su parte, Hamás aún no reacciona a la información.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El síndrome de Guillain-Barré paraliza a la población en Gaza,

El síndrome de Guillain-Barré paraliza a la población en Gaza, impulsado por la contaminación de agua y comida

Por Redacción Mundo
Asesinan a un expresidente del Parlamento en Ucrania

Asesinan a tiros a un expresidente del Parlamento en Ucrania

Por Redacción Mundo
El programa de televisión En boca de todos captó en vivo el tenso momento en que un hombre atacó con gas pimienta a una reportera tras no querer dar declaraciones por su estado de okupa. 

Un okupa agredió a una periodista cuando salía al aire y terminó detenido en vivo

Por Redacción Mundo
Fingió su muerte para escapar a Europa y fue condenado a 89 días de prisión por engañar a su familia

Fingió su muerte para engañar a su familia y escapar a Europa: lo descubrieron y dieron una condena ejemplar

Por Redacción Mundo