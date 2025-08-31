Israel confirmó el asesinato del portavoz del brazo armado de Hamás

Se trata de Abu Obeida. El hombre había realizado varios videos sobre la postura del grupo.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, confirmó el asesinato del portavoz del brazo armado de Hamás (las Brigadas al Qasam). Se trata de Abu Obeida, quien informaba sobre las negociaciones o el destino de los rehenes.

El anuncio se dio este domingo, aunque la muerte de Obeida ocurrió ayer, en un bombardeo israelí contra la ciudad de Gaza. "El portavoz del terrorismo de Hamás, Abu Ubeida, fue eliminado en Gaza y enviado a reunirse con todos los liquidadores del Eje del mal de Irán, Gaza, Líbano y Yemen en el fondo del infierno", recoge el mensaje de Katz difundido en su cuenta de X.

El vocero de Hamas Abu Obeida, en el centro de la imagen El vocero de Hamas Abu Obeida, en el centro de la imagen. EFE Además, el titular de Defensa también felicitó en su mensaje al Ejército israelí y al Shin Bet -la agencia de inteligencia interior de Israel- "por la ejecución perfecta" del bombardeo que tuvo lugar contra el barrio de Al Rimal, en la ciudad de Gaza.

El comunicado sobre Katz llega después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó al comienzo de la reunión de su gabinete que el objetivo del ataque en Gaza había sido Obeida. Por su parte, Hamás aún no reacciona a la información.