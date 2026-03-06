Hay 260 turistas argentinos varados en Israel que están "desesperados por salir".

Axel Wahnish confirmó que "hay 260 turistas varados" en el país tras el estallido del conflicto. Pidió a los ciudadanos que permanezcan cerca de los refugios y sigan los protocolos de seguridad.

Tras casi una semana de la escalada bélica en Medio Oriente, este viernes, el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, confirmó que actualmente hay 260 turistas argentinos varados que buscan de manera urgente una vía de salida del país.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el diplomático explicó que además de las consultas por los turistas varados también hay de sus allegados en Argentina. “Están desesperados por salir. Y las consultas no vienen solo de los varados, sino de las familias y redes de contactos y rogando que los ayudemos a salir”, relató el funcionario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rivadavia630/status/2029890634346074569&partner=&hide_thread=false "HAY 260 ARGENTINOS VARADOS EN ISRAEL"



En diálogo con @ignacioortelli en #EstaMañana, el Embajador argentino en Israel Axel Wahnish afirmó que hay casi 300 argentinos "desesperados, rogando que los ayudemos a salir" de Israel, pero "los cielos están completamente cerrados"… pic.twitter.com/KFsdpzkax8 — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) March 6, 2026 A pesar del deseo de los de abandonar la zona de conflicto de inmediato, Wahnish pidió a los ciudadanos que “sigan las indicaciones de las autoridades locales” para minimizar riesgos de vida.

“Hoy nos dicen que lo más seguro y menos riesgoso es ‘quedate donde estás y estate siempre cerca de un refugio’”, explicó el embajador.

"Lo cierto es que está completamente cerrado para salir. Sí están repatriando israelíes que quedaron varados afuera y quieren volver, pero hoy en día, no hay salida aérea para nadie", sumó y detalló que la "única salida que hay es vía Egipto por el sur el cruce de Taba donde tenés un traslado de cuatro horas en auto que es un riesgo".