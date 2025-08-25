25 de agosto de 2025 - 09:19

Así Israel bombardeó un hospital de Gaza y mató a 20 personas, incluidos 4 periodistas

El ejército israelí atacó al hospital Nasser. Quedó registrado en un estremecedor video que se hizo viral en las redes sociales.

Por Redacción Mundo

Un ataque de Israel contra el hospital Nasser, en el sur de Gaza, dejó este lunes un saldo de 20 muertos. Entre las víctimas se encontraban cuatro periodistas que trabajaban para medios internacionales y se encontraban en el lugar desde donde solían transmitir en vivo.

La organización Defensa Civil confirmó además la muerte del bombero Imad Abdul Hakim Al-Shaer, integrante de sus equipos de rescate. La misma entidad informó que siete trabajadores resultaron heridos "mientras intentaban rescatar a los heridos y recuperar a los muertos".

Embed

El Ministerio de Sanidad gazatí detalló que el ataque se produjo en la mañana y que el hospital recibió al menos dos impactos. Uno de ellos alcanzó de lleno a un grupo de periodistas de Reuters, AP, NBC y Al Jazeera.

"El primer ataque tuvo como objetivo el cuarto piso del Complejo Médico Nasser, seguido de un segundo ataque a la llegada de las ambulancias para rescatar a los heridos y muertos", señaló la autoridad sanitaria en un comunicado replicado por la agencia EFE, donde también habló de "numerosos heridos".

Imágenes difundidas por la televisión egipcia Al Ghad mostraron cómo al menos cinco personas, entre ellas periodistas y trabajadores de rescate, fueron alcanzadas en la escalera de incendios del edificio Al Yassine. El video se viralizó en las redes sociales ante la crudeza de las imágenes.

Consultado por la agencia EFE, el Ejército israelí respondió que "está averiguando" lo ocurrido.

Los periodistas fallecidos fueron identificados como Hossam Al Masri (camarógrafo de Reuters), Mohamed Salama (camarógrafo de Al Jazeera), Mariam Abu Daqqa (informadora de AP) y Moaz Abu Taha (reportero de NBC).

Reuters confirmó además que, junto a su camarógrafo, resultó herido el fotógrafo Hatem Khaled.

De acuerdo con las primeras informaciones, un dron israelí efectuó los dos ataques sobre la escalera de incendios del hospital, un sitio utilizado diariamente por la prensa internacional para retransmitir en directo gracias a la buena visibilidad y conexión.

El hospital Nasser está catalogado por Israel como una "zona roja". Allí, los periodistas trabajaban en condiciones de extrema vulnerabilidad y, según colegas consultados por EFE, vivían en tiendas de campaña dentro del complejo para mantenerse juntos y tener mayor seguridad.

