La ONU condenó a Israel por el asesinato de los seis periodistas en Gaza: quiénes eran

El domingo Israel realizó un bombardeo de precisión sobre Gaza que causó la muerte de seis comunicadores, entre ellos de Anas al Sharif, un reconocido periodista de la cadena catarí Al Jazeera.

La ONU condenó a Israel por el asesinato de seis periodistas en Gaza: quiénes eran.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció como una “grave violación del derecho internacional humanitario” la muerte de seis periodistas palestinos durante un ataque aéreo israelí contra la ciudad de Gaza el domingo. Entre las víctimas se encontraba Anas al-Sharif, reconocido corresponsal de Al Jazeera y apodado “la voz de Gaza” por su cobertura humanitaria en la Franja.

“Israel debe respetar y proteger a todos los civiles, incluidos los periodistas”, declaró la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en la red social X. El organismo pidió “acceso inmediato, seguro y sin trabas” a Gaza para la prensa, y recordó que al menos 242 periodistas palestinos han muerto desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ONU_es/status/1954982902149632288&partner=&hide_thread=false Los periodistas #NoSonUnObjetivo.



Atacar a periodistas es atacar las libertades fundamentales.



Una prensa libre es esencial para el respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho, así como para garantizar que la verdad salga a la luz y los responsables… pic.twitter.com/NUplXaGwoS — Naciones Unidas (@ONU_es) August 11, 2025 La cadena Al Jazeera condenó el ataque, que se produjo frente al Hospital Al-Shifa y que acabó con la vida de cinco de sus corresponsales y un periodista independiente. Según autoridades de defensa civil y fuentes hospitalarias, la cifra de víctimas ascendió a seis tras el fallecimiento, el lunes, de un reportero herido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AJEnglish/status/1954655631224275162&partner=&hide_thread=false Four Al Jazeera staff, including reporter Anas Al Sharif, were killed in an Israeli attack on a tent for journalists outside the main gate of Gaza's al-Shifa hospital https://t.co/MMKatjgeAa pic.twitter.com/OBgVFrn0ax — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 10, 2025 China también expresó su repudio. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, lamentó la tragedia y pidió a Israel detener inmediatamente sus operaciones militares, garantizar el acceso a ayuda humanitaria y evitar una mayor escalada. “Nos oponemos a todas las acciones que dañan a civiles y condenamos los ataques contra corresponsales”, afirmó.

Quiénes eran los periodistas que murieron en el ataque israelí Además de Al-Sharif, de 28 años, murieron el periodista Mohammed Qreiqeh; los camarógrafos Ibrahim Zaher, Moamen Aliva y Mohammed Noufal; y el reportero independiente Mohamed Al Khalidi, del medio local Sahat. Todos estaban acreditados y trabajaban en una tienda de campaña identificada como prensa. Los seis fueron enterrados el lunes, acompañados por decenas de colegas con chalecos azules y cámaras al cuello.

La ONU condenó a Israel por el asesinato de seis periodistas en Gaza: quiénes eran La ONU condenó a Israel por el asesinato de seis periodistas en Gaza: quiénes eran. EFE Tras el ataque, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) acusaron a Al-Sharif de integrar el brazo armado de Hamas, una imputación similar a la lanzada previamente contra otros periodistas palestinos. La acusación contra el periodista fue respaldada por dos documentos cuyo origen no detallaron y que no pueden ser verificados. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AnasAlSharif0/status/1954640127780872468&partner=&hide_thread=false …

. pic.twitter.com/yW8PesTkFT — Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025 Uno de ellos se titula ‘Lista de operativos de Hamás en la brigada norte de la Franja de Gaza’. En ella, se registra que resultó herido en 2019 como miembro del grupo, al que presuntamente se afilió en 2013, con 17 años. Otro documento en el que se registran aflicciones de presuntos miembros de la organización incluye una entrada en la que Al Sharif figura como herido por una explosión en 2017.