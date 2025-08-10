Mataron a cinco periodistas de Al Jazeera en Franja de Gaza y acusan a Israel

Al Jazeera denunció a Israel por el ataque. Desde Israel tildaron de “terrorista” a uno de los periodistas, identificado como Anas al Sharif.

Anas al Sharif murió en un ataque israelí en Gaza.

La cadena qatarí Al Jazeera anunció que cinco de sus periodistas murieron en un ataque selectivo israelí en la Franja de Gaza. Entre ellos se encontraba el reconocido reportero local Anas al Sharif, a quien Israel acusó a al Sharif de “terrorista”.

“Hace poco, en la ciudad de Gaza, el Ejército atacó al terrorista Anas al Sharif, que se hacía pasar por un periodista de la cadena catarí Al Jazeera”, aseguró un comunicado castrense. Y agregó: “Anas al Sharif sirvió como el jefe de una célula terrorista de la organización terrorista Hamás y era responsable de promover ataques con cohetes contra civiles y tropas israelíes”.

Cabe mencionar que Israel ya había señalado como "terrorista" al periodista, uno de los más conocidos del enclave palestino. Sin embargo, nunca se presentó pruebas verificables de su afiliación a una milicia, señaló EFE.