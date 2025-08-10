10 de agosto de 2025 - 18:00

Turquía: un terremoto de magnitud 6,1 provocó derrumbes y caos

Las autoridades locales señalaron que los equipos de rescate están intentando contactar con dos víctimas sepultadas.

Un fuerte terremoto de magnitud 6,1 sacudió a Turquía.

Un fuerte terremoto de magnitud 6,1 sacudió a Turquía.

Este domingo, un terremoto de magnitud 6,1 sacudió la región de Mármara, en el noroeste de Turquía. Las autoridades aún no determinan la cantidad de heridos y posibles víctimas fatales del fenómeno, aunque si se reportaron al menos diez edificios colapsados.

“Diez edificios se derrumbaron en nuestro distrito. Logramos rescatar a cuatro personas que se encontraban en un edificio derrumbado y estamos intentando llegar a dos”, señaló el alcalde de la ciudad de Sindirgi, Serkan Sak. Además afirmó que “la farmacia que se encontraba debajo del edificio quedó completamente destruida. Hay derrumbes en muchos barrios. No hemos recibido noticias de algunos lugares”, añadió.

Por su parte, el ministro del Interior tuco, Ali Yerlikaya, manifestó a la emisora CNNTürk que los equipos de rescate están intentando contactar con dos víctimas sepultadas. De esta manera, hasta el momento cuatro personas heridas fueron hospitalizadas, sin que ninguna corra peligro de vida, según confirmaron a la prensa tanto Yerlikaya como el titular de Salud, Kemal Memisoglu.

El sismo se produjo a las 19:53 hora local, con epicentro en el distrito de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, a una profundidad de 11 kilómetros. Así lo confirmó la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias turca (AFAD).

Sin embargo, el temblor se sintió en un amplio radio que incluyó grandes ciudades como Estambul (a más de 200 kilómetros de distancia del epicentro), Esmirna, Bursa y Kocaeli. En solo una hora se registraron seis réplicas de magnitud superior a 4, de acuerdo a lo detallado por la Agencia de Protección Civil.

“AFAD y todos los equipos pertinentes de nuestras instituciones iniciaron de inmediato estudios de campo sobre el terremoto, que también se sintió en Estambul y las provincias circundantes”, informó Yerlikaya en un breve comunicado publicado en redes sociales. Y agregó: “Estamos monitoreando la evolución del estado de cosas de forma continua”.

