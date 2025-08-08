8 de agosto de 2025 - 20:22

Una vida distinta: la China Suárez y Mauro Icardi estrenan su mansión en Estambul

La pareja empieza a realizar las tareas de mudanza para poder estar cómodos en la capital turca, luego de las polémicas en las que estuvieron involucrados.

Mauro Icardi y la China Suárez se comprometieron en Miami.

Foto:

Por Redacción Espectáculos

En las últimas horas, se confirmó que la niña viajó desde Turquía hacia Buenos Aires para pasar unos días con su padre y sus amigos antes de comenzar el ciclo escolar en su nuevo país.

Mauro Icardi y la China Suárez.webp

La mudanza de la China Suárez hacia Turquía

Adrián Pallares explicó que la mudanza representa un cambio familiar profundo, ya que Suárez tiene dos hijos pequeños que deberán adaptarse a una nueva rutina, mientras que Icardi renovaría su contrato por dos años más con el Galatasaray. Rodrigo Lussich sumó que Rufina ya realizó una primera adaptación en Turquía y que aprovechó este regreso a la Argentina para reencontrarse con su entorno afectivo.

Paula Varela detalló que la niña viajó acompañada de sus dos hermanos menores, la niñera, su abuela materna y la pareja de esta, aunque los más chicos se quedarían en el país con Benjamín Vicuña, mientras Rufina permanece junto a Cabré. La periodista agregó que la pequeña pidió visitar Argentina antes de instalarse de manera definitiva en Estambul, sabiendo que después pasará un tiempo prolongado sin poder regresar.

Mauro Icardi y la China Suárez (2)

El regreso de la hija de la China y Cabré

Existe la posibilidad de que Rufina vuelva a Turquía acompañada por su padre, ya que Cabré habría recibido una invitación formal para conocer el lugar donde vivirá su hija y el colegio al que asistirá. Según Iavícoli, este ofrecimiento permitiría a Cabré tener un panorama directo de las condiciones de vida de la niña. Sin embargo, Pablo Layus puso en duda esa opción, donde recordó que el actor tiene compromisos laborales y competencias de automovilismo programadas fuera de Turquía, lo que dificultaría el viaje.

Nicolás Cabré y la China Suárez

En paralelo se reveló que la pareja ya está realizando la mudanza a su nueva propiedad, ubicada en Beikta, una zona de Estambul que combina la modernidad con el encanto histórico del Bósforo. La mansión, amplia y equipada, está siendo amoblada por Suárez, quien busca personalizar cada espacio para convertirla en un hogar cómodo y funcional.

Según allegados, la actriz recibió varias propuestas laborales en Turquía y evalúa cuáles aceptar para compatibilizar con la agenda de Icardi, que pasa gran parte del tiempo en entrenamientos y partidos. La ubicación privilegiada, rodeada de bares, teatros y galerías, le permitirá a Suárez desenvolverse con independencia y proyectar una vida activa en su nuevo entorno.

