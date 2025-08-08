Una vida distinta: la China Suárez y Mauro Icardi estrenan su mansión en Estambul

La pareja empieza a realizar las tareas de mudanza para poder estar cómodos en la capital turca, luego de las polémicas en las que estuvieron involucrados.

Desde que la China Suárez decidió instalarse en Turquía junto a Mauro Icardi, inició una etapa completamente distinta en su vida. La mudanza coincide con el inminente estreno de la mansión que compartirán en Estambul y con movimientos que involucran a sus hijos, especialmente a Rufina Cabré, fruto de su relación con Nicolás Cabré.

En las últimas horas, se confirmó que la niña viajó desde Turquía hacia Buenos Aires para pasar unos días con su padre y sus amigos antes de comenzar el ciclo escolar en su nuevo país.

Mauro Icardi y la China Suárez.webp La mudanza de la China Suárez hacia Turquía Adrián Pallares explicó que la mudanza representa un cambio familiar profundo, ya que Suárez tiene dos hijos pequeños que deberán adaptarse a una nueva rutina, mientras que Icardi renovaría su contrato por dos años más con el Galatasaray. Rodrigo Lussich sumó que Rufina ya realizó una primera adaptación en Turquía y que aprovechó este regreso a la Argentina para reencontrarse con su entorno afectivo.

Embed LA NUEVA VIDA DE "LA CHINA" SUÁREZ Y MAURO ICARDI EN TURQUÍA@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/gYZ8xrWljz — América TV (@AmericaTV) August 8, 2025 Paula Varela detalló que la niña viajó acompañada de sus dos hermanos menores, la niñera, su abuela materna y la pareja de esta, aunque los más chicos se quedarían en el país con Benjamín Vicuña, mientras Rufina permanece junto a Cabré. La periodista agregó que la pequeña pidió visitar Argentina antes de instalarse de manera definitiva en Estambul, sabiendo que después pasará un tiempo prolongado sin poder regresar.

Mauro Icardi y la China Suárez (2) El regreso de la hija de la China y Cabré Existe la posibilidad de que Rufina vuelva a Turquía acompañada por su padre, ya que Cabré habría recibido una invitación formal para conocer el lugar donde vivirá su hija y el colegio al que asistirá. Según Iavícoli, este ofrecimiento permitiría a Cabré tener un panorama directo de las condiciones de vida de la niña. Sin embargo, Pablo Layus puso en duda esa opción, donde recordó que el actor tiene compromisos laborales y competencias de automovilismo programadas fuera de Turquía, lo que dificultaría el viaje.