Respondió a la denuncia de la China Suárez: el escandaloso mensaje de "La Cuerpo"

En una serie de historias, la influencer dejó entrever que recibió una orden judicial que le impide seguir hablando. “Me callaron, la triste realidad de cuando uno es pobre, amor . Pero pobre, pero con orgullo”, escribió. Luego sumó una segunda publicación en tono burlón: “Solo quiero decirles que me callaron, pero comiendo un rico guiso de arroz con alitas de pollo”. Cerró el mensaje con una frase irónica que alude al supuesto uso del poder judicial para silenciarla: “Tema terminado por ser pobre”.

View this post on Instagram

“Mandame otra de adelante, no seas mala” y “No hay chance de que no te vea vos”, lo que implicaría una intención de contacto directo entre ambos. La autenticidad de esos mensajes no fue confirmada oficialmente, pero bastaron para reavivar especulaciones y sumar tensión al presente de Icardi.