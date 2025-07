Mauro Icardi le festejó el cumpleaños al hijo de la China y Wanda Nara apuntó donde más le duele

Tanto la China como Icardi compartieron en redes imágenes del festejo en medio del mar, que si bien fueron pocas, bastaron para desatar una ola de críticas hacia el delantero. Varios usuarios señalaron que Icardi celebró el cumpleaños del hijo de su pareja, pero no asistió a los cumpleaños de sus propias hijas, Francesca e Isabella , en medio del conflicto con Wanda Nara .

Mauro Icardi con Amancio Vicuña

Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi por celebrar el cumpleaños de Amancio en un yate

Según trascendió en su momento, fue Wanda quien expuso que el futbolista les habría dicho a sus hijas que no podía estar en sus festejos porque "no tenía tiempo". Por eso, que Icardi le organizara un festejo de cumpleaños a Amancio no pasó desapercibido y encendió la polémica entre los seguidores.