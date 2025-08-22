La ONU declaró la hambruna en Gaza: "Necesitamos un alto el fuego inmediato"

Un grupo independiente sobre seguridad alimentaria respaldado por la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ) confirmó por primera vez de manera oficial que se está produciendo una hambruna en Gaza , azotada por los ataques de Israel.

"Tras 22 meses de conflicto incesante, más de medio millón de personas en la Franja de Gaza se enfrentan a condiciones catastróficas caracterizadas por el hambre, la indigencia y la muerte", señaló en declaraciones reproducidas por EFE.

El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, acusó al Gobierno de Israel de ser responsable de la hambruna declarada hoy en la Franja de Gaza y afirmó que utilizar el hambre como método en un conflicto armado "es un crimen de guerra".

Just when it seems there are no words left to describe the living hell in Gaza, a new one has been added: “famine”. This is not a mystery — it is a man-made disaster, a moral indictment and a failure of humanity itself. Famine is not only about food; it is the deliberate… pic.twitter.com/1MYaxhJl4Z

"La hambruna declarada en la gobernación de Gaza es el resultado directo de las medidas adoptadas por el Gobierno israelí. Este ha restringido ilegalmente la entrada y distribución de ayuda humanitaria y otros bienes necesarios para la supervivencia de la población civil", recalcó.

Agregó que las muertes resultantes del hambre impuesta a los gazatíes también pueden considerarse "un crimen de guerra por asesinato intencionado".

Por su parte, el secretario general adjunto de la ONU para asuntos humanitarios, Tom Fletcher, afirmó que la hambruna declarada oficialmente hoy en la Franja de Gaza ha sido promovida como arma de guerra en el contexto de la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás.

"Estamos ante una hambruna que nos perseguirá a todos, porque es una hambruna predecible y evitable, una hambruna causada por la crueldad, justificada por la venganza, propiciada por la indiferencia y sostenida por la complicidad", dijo en Ginebra.

Gaza Palestinos desplazados esperando recibir alimentos gratuitos de un centro de distribución de alimentos. Gentileza Jehad Alshrafi

Sostuvo que el hambre que se ha extendido por Gaza, pero que golpea con más fuerza el norte de este territorio, se está produciendo "a pocos cientos de metros de los alimentos", que se encuentran de lado israelí de la frontera, pero que el gobierno de Israel no deja pasar.

A fecha del 15 de agosto, en la gobernación de Gaza, el 30% de los hogares ya afrontan el más alto nivel de hambruna "crítica" (Fase 5); un porcentaje que está previsto aumente hasta el 35% antes del 15 de septiembre.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que la hambruna declarada en la Franja de Gaza es un fracaso de la "humanidad misma" e instó a un alto el fuego "inmediato", a la liberación de los rehenes y a un acceso humanitario "pleno y sin restricciones".

Israel niega la hambruna declarada por la ONU en Gaza

El Ministerio de Exteriores israelí negó este jueves que se esté produciendo, por primera vez, una hambruna en la gobernación de Gaza, que incluye la capital, y dijo que se trata de una "campaña fraudulenta" de Hamás, pese a que esta conclusión ha sido alcanzada por grupo independiente respaldado por la ONU.

"La CIF (Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria) acaba de publicar un informe fabricado y ‘a medida’ para la campaña fraudulenta de Hamás", dijo el ministerio en un comunicado. «Todo el documento de la CIF se basa en mentiras de Hamás blanqueadas a través de organizaciones", añadió.

Embed - ONU: Un tercio de niños en el norte de Gaza sufren desnutrición severa y no sobrevivirán

Según Israel, la CIF -que monitoriza el hambre en todo el mundo y es considerada una clasificación global aceptada- ha reducido del «30 % al 15 % solo para este informe el umbral de los hogares en el norte de Gaza que afrontan condiciones catastróficas de hambre.