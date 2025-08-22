Vandalizaron una heladería argentina en Barcelona tras una denuncia por discriminación lingüística

El local Dellaostia fue atacado con pintadas y pegatinas tras la acusación de un concejal, aunque su dueño niega haber discriminado el catalán.

Una heladería argentina del barrio de Gràcia, en Barcelona, amaneció vandalizada tras ser denunciada por un presunto caso de discriminación lingüística. El local Dellaostia, fundado por el emprendedor argentino Leandro Rincón, fue foco de pintadas, carteles y pegatinas en las que se lo acusaba de ser “anticatalanista” y de “no respetar el catalán”.

El hecho ocurrió luego de que Guillem Roma, consejero de distrito por ERC, denunciara en redes sociales que su pareja había sido “vejada” por hablar catalán al pedir un helado. Según su relato, se le habría reprochado usar la lengua catalana y le respondió que “estamos en el Reino de España”.

Embed Fil 1/3 ATENCIÓ: Avui la meva parella ha patit un cas de discriminació lingüística en plena Festa Major de Gràcia per parlar en català a un treballador de la geladeria ubicada al carrer Torrent de l’Olla 128-124 que s’anomena “Helados Dellaostia”. pic.twitter.com/J1rG9Zo1L7 — Guillem Roma (@gromabatlle) August 17, 2025 Dueño niega haber existido discriminación Sin embargo, el dueño del local, Leandro Rincón, negó rotundamente la acusación. Explicó que el malentendido se produjo porque una de sus empleadas, que emigró a Barcelona hace pocos meses, no entendió la palabra "maduixes" (frutillas en catalán). Cuando él intervino para explicar la situación, la mujer habría respondido: “Nosotros aquí hablamos catalán”. Rincón afirmó que replicó que en España existen “dos idiomas oficiales, el castellano y el catalán”, lo que provocó que la mujer lo insultara.

La polémica escaló rápidamente en redes sociales y alcanzó mayor repercusión cuando figuras como Antonio Baños, exlíder de la CUP, calificaron al negocio de “enemigo hasta que cierre”. Horas después, el local apareció cubierto de grafitis como “fascistas de mierda” y mensajes contra el turismo.

Rincón negó de manera categórica haber discriminado a nadie por razones lingüísticas: “Atendemos a todos por igual, en el idioma que prefieran. Amamos esta ciudad, invertimos aquí y cumplimos con toda la normativa lingüística vigente. Esto es un ataque deliberado”, aseguró.

Ambas partes hicieron su denuncia El concejal Roma, por su parte, ha presentado denuncias ante el Departamento de Política Lingüística, la Oficina de No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona y la Agència Catalana de Consum. Mientras tanto, desde el local denuncian nuevos actos de hostigamiento, como cerraduras bloqueadas con pintura para impedir la apertura. “Ninguna causa justifica la violencia. El odio nunca puede ser bandera política”, escribió Daniel Sirera, líder de la formación en Barcelona.