Gabriel Ben Tasgal, politólogo argentino radicado en Israel, analiza el enfrentamiento con Irán

En diálogo con Los Andes , el periodista, politólogo y conferencista argentino Gabriel Ben Tasgal , radicado en Israel desde la década del 80 y especializado en el conflicto de Medio Oriente , analizó la escalada del enfrentamiento con Irán y el rol de Estados Unidos .

Según explicó, a diferencia de enfrentamientos anteriores, en este caso existe un objetivo político claro. Por un lado, neutralizar el desarrollo nuclear iraní y sus capacidades misilísticas . Por otro, derrocar al régimen iraní .

“Cuando se habla de derrocar a un régimen ya no se trata solo de una guerra por cabezas nucleares; estamos hablando de algo mucho más profundo”, señaló Ben Tasgal.

El analista también se refirió a por qué Argentina podría convertirse en un objetivo del terrorismo internacional. Entre los factores mencionó la presencia de una importante comunidad judía, el alineamiento político del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos e Israel, y los antecedentes de atentados en el país.

Sostuvo que el hecho de que la justicia no persiguió de manera efectiva a los culpables y la falta de condenas firmes en esos ataques dejó una sensación de impunidad.

“Un terrorista puede interpretar que es un país donde se puede actuar sin pagar el precio”, afirmó.

image Atentado a la AMIA, 1994. Gentileza

También cuestionó el intento de negociación impulsado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Irán, al considerar que transmitió un mensaje contradictorio e irresponsable.

Explicó que ese tipo de gestos puede reforzar la percepción de debilidad institucional y transmitir la idea de que se trata de un país relativamente penetrable, donde los atentados no necesariamente tienen consecuencias. Advirtió que por esta razón, Argentina podría ser vista como un blanco atractivo por el impacto internacional que generaría un ataque, incluso más que en otros países de la región.

Impacto económico del conflicto

Respecto de las consecuencias económicas, Ben Tasgal señaló que el conflicto provocó inicialmente una suba en el precio del petróleo, aunque luego el mercado se estabilizó tras declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump.

Según explicó, el impacto podría ser mayormente de corto plazo porque algunos países del Golfo tienen capacidad para aumentar la producción y compensar eventuales faltantes.

Mencionó especialmente a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que cuentan con alternativas logísticas para exportar petróleo.

La situación sería distinta para Qatar, principal exportador de Europa, que tiene menos margen de maniobra. Algo similar ocurre con Kuwait, agregó.

El rol de Trump y la posición de Milei

Sobre Trump, el analista consideró que el dirigente republicano tiene una visión muy definida del escenario internacional.

“Trump está convencido de que es el sheriff del mundo e identifica claramente quiénes son los malos: Corea del Norte, Irán, Venezuela y Cuba. Cree que puede enfrentar a los regímenes que considera enemigos y derrocarlos”, sostuvo.

mileitrump02 Javier Milei y Donald Trump. Gentileza

En cuanto al posicionamiento internacional de Milei, Ben Tasgal opinó que responde tanto a convicciones ideológicas como a un posicionamiento estratégico.

“Está profundamente convencido de la meritocracia que han desarrollado Estados Unidos e Israel”, explicó.

Pero, consideró que el tono de sus declaraciones podría ser más moderado. “Me gustaría un posicionamiento más medido, aunque ese es el estilo habitual de Milei: no se priva de imponer un tono propio en muchos temas”, añadió.

Escenario del conflicto

Sobre la evolución del conflicto, el analista cree que los ataques de Estados Unidos e Israel podrían continuar.

La gran incógnita, dijo, es si el conflicto escalará hacia operaciones terrestres destinadas a quitarle a Irán sus capacidades nucleares.

“Si eso ocurre, el régimen podría quedar más debilitado”, señaló.

Aun así, considera que una caída inmediata del gobierno iraní no es probable. “No creo que el régimen caiga fácilmente, pero sí pienso que a largo plazo es difícil sostener un sistema con tantas crisis económicas y estructurales. No sé si caerá durante esta guerra, pero creo que eventualmente va a caer”, concluyó.