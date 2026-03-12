Israel aseguró que bombardeó una instalación nuclear en Irán. 

El ejército israelí confirmó el ataque al complejo de Taleqan, presunto centro de desarrollo de armas atómicas.

La Fuerza Aérea de Israel atacó una instalación estratégica en Irán, la cual, según la inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), era utilizada por el régimen de Teherán para avanzar en el desarrollo de capacidades nucleares críticas.

El objetivo fue el complejo de Taleqan, ubicado aparentemente en la zona de Parchin, al sureste de la capital. Según el Institute for Science and International Security (ISIS) de Estados Unidos, este sitio había registrado actividades militares encubiertas. "Golpeamos otra instalación del programa nuclear iraní usada por el régimen para avanzar en capacidades críticas de cara al desarrollo de armas nucleares", ratificó el mando militar israelí.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDF/status/2032042908610638212&partner=&hide_thread=false STRUCK: The ‘Taleghan’ compound, a site used by the Iranian regime to advance nuclear weapons capabilities.



The compound was used to develop advanced explosives and conduct sensitive experiments as part of the covert ‘AMAD’ project in the 2000s. — Israel Defense Forces (@IDF) March 12, 2026 La advertencia de Israel a Líbano En paralelo a la ofensiva contra Irán, el nuevo ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que ordenó al ejército prepararse para una expansión de las operaciones en Líbano. El objetivo es neutralizar las amenazas de Hezbollah que afectan a las comunidades del norte de Israel.

Katz lanzó un ultimátum directo al presidente libanés, Joseph Aoun: "Advertí al presidente de Líbano (Joseph Aoun) que si el gobierno libanés no sabe cómo controlar el territorio e impedir que Hezbolá amenace a las comunidades del norte y dispare hacia Israel, tomaremos el territorio y lo haremos nosotros mismos", sentenció el funcionario en un comunicado.