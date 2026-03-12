12 de marzo de 2026 - 09:22

Israel aseguró que bombardeó una instalación nuclear en Irán

El ejército israelí confirmó el ataque al complejo de Taleqan, presunto centro de desarrollo de armas atómicas.

Foto:

EFE/ Abedin Taherkenareh
Por Redacción Mundo

La Fuerza Aérea de Israel atacó una instalación estratégica en Irán, la cual, según la inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), era utilizada por el régimen de Teherán para avanzar en el desarrollo de capacidades nucleares críticas.

El objetivo fue el complejo de Taleqan, ubicado aparentemente en la zona de Parchin, al sureste de la capital. Según el Institute for Science and International Security (ISIS) de Estados Unidos, este sitio había registrado actividades militares encubiertas. "Golpeamos otra instalación del programa nuclear iraní usada por el régimen para avanzar en capacidades críticas de cara al desarrollo de armas nucleares", ratificó el mando militar israelí.

La advertencia de Israel a Líbano

En paralelo a la ofensiva contra Irán, el nuevo ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que ordenó al ejército prepararse para una expansión de las operaciones en Líbano. El objetivo es neutralizar las amenazas de Hezbollah que afectan a las comunidades del norte de Israel.

Katz lanzó un ultimátum directo al presidente libanés, Joseph Aoun: "Advertí al presidente de Líbano (Joseph Aoun) que si el gobierno libanés no sabe cómo controlar el territorio e impedir que Hezbolá amenace a las comunidades del norte y dispare hacia Israel, tomaremos el territorio y lo haremos nosotros mismos", sentenció el funcionario en un comunicado.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) estimó que unos 3,2 millones de personas se encuentran desplazadas dentro de Irán por la guerra. Su evaluación preliminar indica que las familias dejaron sus hogares a causa de los bombardeos oscilan entre 600 mil y 1 millón. Gran parte han huido de Teherán y grandes centros urbanos hacia zonas rurales del norte.

