La ofensiva de Estados Unidos contra Irán ya costó más de 11.300 millones de dólares en seis días

Los primeros seis días de la ofensiva militar de Estados Unidos contra Irán ya implicaron un costo superior a 11.300 millones de dólares, según estimaciones preliminares informadas por el Pentágono.
El gasto incluye principalmente municiones y operaciones militares durante la primera semana de ataques.
El cálculo fue difundido por el diario The New York Times y representa hasta el momento la evaluación más completa presentada al Congreso estadounidense sobre los gastos de la operación militar.
De acuerdo con el informe, la cifra no contempla numerosos gastos vinculados con la operación, entre ellos el despliegue previo de tropas, equipamiento y logística militar antes del inicio de los ataques.
Por este motivo, legisladores tanto demócratas como republicanos consideran que el costo total de la ofensiva podría aumentar significativamente a medida que el Departamento de Defensa continúe revisando los gastos acumulados durante la primera semana de operaciones.
Entre el armamento utilizado en los primeros bombardeos figuran bombas planeadoras de precisión AGM-154, cuyo costo individual se estima entre 578.000 y 836.000 dólares. Según el informe, la Armada estadounidense adquirió alrededor de 3.000 unidades de este tipo de armamento hace aproximadamente dos décadas.
Tanto The New York Times como The Washington Post informaron previamente que funcionarios del Pentágono comunicaron al Congreso que solo en los dos primeros días de ataques el Ejército utilizó cerca de 5.600 millones de dólares en municiones.
Los bombardeos iniciales fueron ejecutados de manera coordinada por fuerzas de Estados Unidos y Israel.