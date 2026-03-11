La ofensiva de Estados Unidos contra Irán ya costó más de 11.300 millones de dólares en seis días

El gasto incluye principalmente municiones y operaciones militares durante la primera semana de ataques.

Estados Unidos ya gastó una fortuna en los ataques contra Irán.

Los primeros seis días de la ofensiva militar de Estados Unidos contra Irán ya implicaron un costo superior a 11.300 millones de dólares, según estimaciones preliminares informadas por el Pentágono.

El cálculo fue difundido por el diario The New York Times y representa hasta el momento la evaluación más completa presentada al Congreso estadounidense sobre los gastos de la operación militar.

Un costo que podría seguir aumentando De acuerdo con el informe, la cifra no contempla numerosos gastos vinculados con la operación, entre ellos el despliegue previo de tropas, equipamiento y logística militar antes del inicio de los ataques.

Por este motivo, legisladores tanto demócratas como republicanos consideran que el costo total de la ofensiva podría aumentar significativamente a medida que el Departamento de Defensa continúe revisando los gastos acumulados durante la primera semana de operaciones.

Millones de dólares en municiones Entre el armamento utilizado en los primeros bombardeos figuran bombas planeadoras de precisión AGM-154, cuyo costo individual se estima entre 578.000 y 836.000 dólares. Según el informe, la Armada estadounidense adquirió alrededor de 3.000 unidades de este tipo de armamento hace aproximadamente dos décadas.