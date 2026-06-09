Irán eleva la presión sobre Israel mientras el conflicto cumple cien días de tensión extrema

Irán detiene sus ataques tras establecer una nueva realidad: las agresiones contra sus aliados regionales serán tratadas ahora como ataques directos a su propio territorio.

Israel e Irán acordaron una pausa en sus ataques directos este lunes, tras el intercambio de fuego más grave desde el alto el fuego de abril. La escalada, que marca los cien días del conflicto iniciado en febrero, pone a prueba la mediación de Donald Trump y la nueva estrategia de disuasión de Teherán.

El intercambio de misiles y drones del 8 de junio de 2026 no fue un simple acto de represalia. Por primera vez, Teherán actuó de forma directa tras un ataque contra uno de sus aliados en el sur de Beirut, eliminando la distinción histórica entre los intereses iraníes y los de su red regional. Esta decisión sugiere que el régimen se siente más resiliente frente a las sanciones y la presión militar.

image Teherán

La fractura estratégica entre Trump y Netanyahu A pesar de la retórica agresiva, ambas naciones levantaron las restricciones aéreas y escolares impuestas durante la jornada, señalando un deseo mutuo de evitar una guerra a gran escala en este momento. El mando militar iraní anunció el cese de operaciones ofensivas, aunque advirtió que responderá con medidas más severas si Israel ataca nuevamente al Líbano. Netanyahu, por su parte, defendió su derecho a la autodefensa mientras mantiene operaciones contra Hezbollah.

El conflicto cumple cien días evidenciando una grieta política entre Washington y Jerusalén. Mientras el presidente estadounidense busca cerrar un acuerdo diplomático antes de las elecciones legislativas de noviembre, el primer ministro israelí enfrenta sus propios comicios en otoño y la presión doméstica para no ceder ante Hezbollah. Trump ha expresado públicamente su malestar con las acciones unilaterales de Israel, llegando a declarar que es él quien toma las decisiones.

image ¿Cómo busca Irán mejorar su posición negociadora frente a Israel y EE.UU.? Desde la perspectiva de Teherán, la demostración de fuerza busca mejorar su posición en la mesa de negociaciones. Los líderes iraníes creen que demostrar su voluntad de usar fuego directo recuerda a Washington e Israel que poseen opciones militares activas, estableciendo un precedente para proteger al Eje de la Resistencia. Sin embargo, la economía global continúa sufriendo el impacto de esta inestabilidad. El bloqueo naval de los puertos iraníes por parte de Estados Unidos y las amenazas de los rebeldes hutíes en el Mar Rojo mantienen los precios de la energía y los alimentos en niveles críticos. La pausa actual es frágil y depende de que ninguna de las partes cruce las nuevas líneas rojas trazadas en el campo de batalla.