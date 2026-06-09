9 de junio de 2026 - 10:01

Irán eleva la presión sobre Israel mientras el conflicto cumple cien días de tensión extrema

Irán detiene sus ataques tras establecer una nueva realidad: las agresiones contra sus aliados regionales serán tratadas ahora como ataques directos a su propio territorio.

El conflicto entre Irán e Israel cumple 100 días: qué está ocurriedo ahora.&nbsp;

El conflicto entre Irán e Israel cumple 100 días: qué está ocurriedo ahora. 

Foto:

Por Cristian Reta

Israel e Irán acordaron una pausa en sus ataques directos este lunes, tras el intercambio de fuego más grave desde el alto el fuego de abril. La escalada, que marca los cien días del conflicto iniciado en febrero, pone a prueba la mediación de Donald Trump y la nueva estrategia de disuasión de Teherán.

Leé además

vuelve el ford falcon: asi es la version 2027 del clasico que marco una epoca

Vuelve el Ford Falcon: así es la versión 2027 del clásico que marcó una época

Por Ignacio Alvarado
las cascaras de palta que pensabas tirar, son un tesoro: 3 formas de reutilizarlas creativamente

Las cáscaras de palta que pensabas tirar, son un tesoro: 3 formas de reutilizarlas creativamente

Por Ignacio Alvarado

El intercambio de misiles y drones del 8 de junio de 2026 no fue un simple acto de represalia. Por primera vez, Teherán actuó de forma directa tras un ataque contra uno de sus aliados en el sur de Beirut, eliminando la distinción histórica entre los intereses iraníes y los de su red regional. Esta decisión sugiere que el régimen se siente más resiliente frente a las sanciones y la presión militar.

image
Teher&aacute;n

Teherán

La fractura estratégica entre Trump y Netanyahu

A pesar de la retórica agresiva, ambas naciones levantaron las restricciones aéreas y escolares impuestas durante la jornada, señalando un deseo mutuo de evitar una guerra a gran escala en este momento. El mando militar iraní anunció el cese de operaciones ofensivas, aunque advirtió que responderá con medidas más severas si Israel ataca nuevamente al Líbano. Netanyahu, por su parte, defendió su derecho a la autodefensa mientras mantiene operaciones contra Hezbollah.

El conflicto cumple cien días evidenciando una grieta política entre Washington y Jerusalén. Mientras el presidente estadounidense busca cerrar un acuerdo diplomático antes de las elecciones legislativas de noviembre, el primer ministro israelí enfrenta sus propios comicios en otoño y la presión doméstica para no ceder ante Hezbollah. Trump ha expresado públicamente su malestar con las acciones unilaterales de Israel, llegando a declarar que es él quien toma las decisiones.

image

¿Cómo busca Irán mejorar su posición negociadora frente a Israel y EE.UU.?

Desde la perspectiva de Teherán, la demostración de fuerza busca mejorar su posición en la mesa de negociaciones. Los líderes iraníes creen que demostrar su voluntad de usar fuego directo recuerda a Washington e Israel que poseen opciones militares activas, estableciendo un precedente para proteger al Eje de la Resistencia.

Sin embargo, la economía global continúa sufriendo el impacto de esta inestabilidad. El bloqueo naval de los puertos iraníes por parte de Estados Unidos y las amenazas de los rebeldes hutíes en el Mar Rojo mantienen los precios de la energía y los alimentos en niveles críticos. La pausa actual es frágil y depende de que ninguna de las partes cruce las nuevas líneas rojas trazadas en el campo de batalla.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Así podría verse el túnel que conecte a Chile y Argentina bajo la Cordillera de los Andes.

Construirán un túnel de 14 km bajo la Cordillera de los Andes: el objetivo es conectar Argentina y Chile

Por Cristian Reta
El duelo más vigilado de 2026: por qué un cruce en Texas podría movilizar a la diplomacia mundial.

El partido que preocupa a la FIFA: Estados Unidos e Irán podrían enfrentarse en el Mundial 2026

Trump asegura que Irán e Israel están en la fase final para alcanzar un acuerdo de paz.

Trump asegura que Irán e Israel están en la "fase final" para alcanzar un acuerdo de paz

Estados Unidos e Irán negocian por un acuerdo definitivo.

Estados Unidos e Irán negocian un "acuerdo definitivo" y ya trabajan sobre un borrador conjunto