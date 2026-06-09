9 de junio de 2026 - 16:02

Israel amenazó a Irán pese a que Trump advirtió un "acuerdo de paz": "Preparamos otro golpe severo"

El jefe del Ejército israelí aseguró que “están listos para volver a atacar”. Por su parte, el país persa replicó que cualquier nuevo ataque provocaría una respuesta más aplastante.

Israel volvió a amenazar a Irán con otro golpe duro.

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EFE
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

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Durante un ejercicio militar realizado en el norte de Israel, Eyal Zamir afirmó que los ataques ejecutados el lunes formaron parte de una preparación para “un golpe severo y de mayor alcance”. Sin brindar más detalles, dejó en claro que las fuerzas israelíes mantienen capacidad para actuar nuevamente.

Creciente tensión en Medio Oriente

Israel lanzó ataques aéreos el domingo contra los suburbios sureños de Beirut, lo que provocó la muerte de al menos dos personas y heridas a cerca de 20 más, de acuerdo con fuentes libanesas.

Horas más tarde el lunes, Irán e Israel anunciaron el cese de sus ataques mutuos. Sin embargo, Israel ha anunciado que atacará Beirut en respuesta a cualquier ataque contra el norte de Israel y que continuarán sus ataques contra Hezbolá en el Líbano.

En tanto que Irán ha advertido que cualquier nuevo ataque israelí contra Irán o Líbano provocaría una respuesta mucho más “severa y aplastante” por parte de Teherán.

El ejército iraní informó hoy que dos miembros de su fuerza de defensa aérea murieron el lunes en los ataques israelíes mientras defendían el espacio aéreo de Irán.

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