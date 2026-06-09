Israel amenazó a Irán pese a que Trump advirtió un "acuerdo de paz": "Preparamos otro golpe severo"

El jefe del Ejército israelí aseguró que “están listos para volver a atacar”. Por su parte, el país persa replicó que cualquier nuevo ataque provocaría una respuesta más aplastante.

Pese a que Donald Trump declaró este martes que Israel e Irán estaban por alcanzar un acuerdo, el jefe del Ejército israelí acaba de asegurar que su país “está listo para volver a atacar” y anticipó que una futura ofensiva podría ser más amplia y contundente que las realizadas en los últimos días.

Durante un ejercicio militar realizado en el norte de Israel, Eyal Zamir afirmó que los ataques ejecutados el lunes formaron parte de una preparación para “un golpe severo y de mayor alcance”. Sin brindar más detalles, dejó en claro que las fuerzas israelíes mantienen capacidad para actuar nuevamente.

Creciente tensión en Medio Oriente Israel lanzó ataques aéreos el domingo contra los suburbios sureños de Beirut, lo que provocó la muerte de al menos dos personas y heridas a cerca de 20 más, de acuerdo con fuentes libanesas.

Los bombardeos provocaron una serie de ataques mutuos entre Irán e Israel desde el domingo por la noche hasta las primeras horas del lunes, en la escalada más grave desde un cese al fuego alcanzado entre Irán, Estados Unidos e Israel en abril.

Horas más tarde el lunes, Irán e Israel anunciaron el cese de sus ataques mutuos. Sin embargo, Israel ha anunciado que atacará Beirut en respuesta a cualquier ataque contra el norte de Israel y que continuarán sus ataques contra Hezbolá en el Líbano.