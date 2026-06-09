Trump asegura que Irán e Israel están en la "fase final" para alcanzar un acuerdo de paz.

E l presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó este martes que las negociaciones entre Irán e Israel atraviesan su etapa decisiva y aseguró que un eventual acuerdo de paz podría concretarse en cuestión de días , tras una nueva desescalada en las hostilidades entre ambos países.

Trump se retiró de una nota televisiva en medio de un tenso cruce con una periodista

“Irán e Israel iban y venían y ahora ambos acordaron a través de mí detenerse y estamos en la fase final de lo que será un acuerdo muy, muy bueno ”, declaró el mandatario ante periodistas al regresar del partido de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los Spurs. Consultado sobre los plazos para alcanzar el entendimiento, estimó que podría concretarse en “ dos o tres días ”.

Las declaraciones de Trump se producen en un contexto de fuerte tensión en Medio Oriente. Si bien desde el 8 de abril rige un alto el fuego entre ambas naciones, las negociaciones diplomáticas enfrentan dificultades y en los últimos días se registraron nuevos intercambios de ataques .

Uno de los principales puntos de conflicto sigue siendo la situación en Líbano . Teherán sostiene que cualquier acuerdo deberá contemplar las operaciones militares israelíes contra Hezbollah , organización respaldada por Irán y considerada terrorista por varios países occidentales.

Durante el fin de semana, Irán lanzó misiles contra territorio israelí, provocando una respuesta militar por parte de Israel pese a los llamados de Washington para evitar una nueva escalada. Luego, las autoridades iraníes realizaron otra ofensiva antes de anunciar el cese de sus operaciones. Horas después, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que “el fuego en ese frente está contenido”.

Líbano Una de las condiciones de Irán para el acuerdo de paz es que Israel deje de atacar a Hezbollah en el Líbano. EFE

A pesar de todo, las amenazas entre ambas partes continuaron. El gobierno iraní advirtió que retomará los ataques si Israel mantiene sus acciones militares en Líbano. Netanyahu respondió que si Irán “comete el error de reanudar los ataques contra nosotros, responderemos con toda nuestra fuerza”.

Por otro lado, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que la campaña militar en territorio libanés seguirá y advirtió que los suburbios del sur de Beirut, considerados bastión de Hezbollah, serán blanco de nuevos ataques si el grupo vuelve a lanzar ofensivas contra el norte de Israel.

Tensión entre los aliados

Mientras tanto, Trump aumentó la presión diplomática sobre el gobierno israelí, ya que pidió a las partes que dejaran de “disparar” y sostuvo que las negociaciones finales seguirían adelante “siempre que la ignorancia o la estupidez no se interpongan en el camino”.

El primer ministro israelí respondió y defendió la posición de su país al asegurar que le trasmitió a Trump que "Israel tiene pleno derecho a la autodefensa y lo estamos ejerciendo según sea necesario".

Ataques de Israel en Líbano Durante el fin de semana Israel e Irán se atacaron mutuamente. EFE

El portal Axios informó que Israel tenía planeado un ataque a Irán a gran escala pero se suspendió luego de un llamado de Trump a Netanyahu. El propio presidente estadounidense relató parte de esa conversación: “Le dije: ‘Bibi, será mejor que tengas cuidado o muy pronto estarás por tu cuenta’”.

Las diferencias entre Washington y Jerusalén también fueron reconocidas por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien señaló que, si bien ambos países comparten "muchos intereses" estratégicos, existen cuestiones en las que sus posiciones no coinciden plenamente.

En paralelo, la violencia continúa golpeando a Líbano. El Ministerio de Salud libanés informó que ataques israelíes causaron al menos 14 muertos en el sur del país. Israel, por su parte, aseguró haber interceptado proyectiles lanzados contra sus tropas y también informó la detección de un “objetivo aéreo sospechoso” procedente de Yemen.

En el plano militar, las fuerzas israelíes señalaron que Irán disparó cerca de 30 misiles contra territorio israelí, mientras que Israel respondió con ataques sobre instalaciones militares iraníes. Ninguno de los dos países reportó víctimas por esos intercambios.