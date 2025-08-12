Vandalizaron el Muro de Los Lamentos con un grafiti: "Hay un Holocausto en Gaza"

Este martes, el Muro de los Lamentos apareció con un grafiti que decía: “Hay un Holocausto en Gaza” . Se trató de una pintada en hebreo, con tinta roja, que apareció en el histórico lugar más sagrado para el judaísmo.

Así lo reportaron medios internacionales que se hicieron eco de la noticia. Además hubo denuncias por mensajes similares en la Gran Sinagoga .

Desde la administración del Muro Occidental lamentaron el hecho. En un comunicado expresaron que se trató de “un acto grave que constituye profanación y daño a la santidad del lugar sagrado para el pueblo judío” .

Al respecto, el rabino Shmuel Rabinowitz detalló: “ Un lugar sagrado no es un lugar para expresar protestas –sean cuales sean– y mucho más cuando se hace en el lugar más sagrado a todo el pueblo judío. La Policía debe investigar el incidente, localizar a los autores de esta profanación y llevarlos ante la Justicia”.

De acuerdo a lo informado por medios de Israel , la Policía detuvo a un joven de 27 años residente de Jerusalén como posible sospechoso del vandalismo . Cabe mencionar que el joven ya había sido detenido por un hecho similar , hace unos días en Tel Aviv. En ese caso el vandalismo ocurrió en un monumento a un soldado caído en los enfrentamientos con Hamás.

Mientras tanto, la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA) tomó acciones para eliminar por completo el grafiti, que fue considerado como un mensaje antisemita.

“Dañar sitios de antigüedades constituye una grave violación de la ley y, por supuesto, del patrimonio cultural de todos nosotros. Esto es doblemente grave cuando se trata del Muro de los Lamentos, un sitio de inmensa importancia histórica, cultural y religiosa”, señaló Ami Shahar, jefe de la Administración de Preservación de la IAA.

Ayuda humanitaria sobre Gaza

Hoy, cinco países lanzaron desde el aire un total de 97 paquetes de alimentos hacia Gaza. La ayuda busca contrarrestar la severa hambruna que se registra en el enclave sitiado, según informó la agencia de noticias Xinhua.

El ejército israelí destacó que los paquetes fueron enviados por Alemania, Bélgica, Emiratos Árabes Unidos, Italia y Francia. Además afirmó que las entregas fueron hechas “de acuerdo con las instrucciones del escalafón político”.

El ejército también explicó que se espera que los lanzamientos de ayuda continúen en cooperación con otros países. A su vez rechazó que Israel deliberadamente esté provocando la inanición en Gaza.

Por su parte, el director del Complejo Médico Al-Shifa, Mohammed Abu Salmiya, informó a Al Jazeera TV que la hambruna en el enclave entró en “etapas avanzadas y peligrosas”. Esto afecta a grupos de todas las edades, es decir, alrededor de 350.000 niños menores de cinco años sufren graves condiciones de salud debido a la desnutrición, según indicó.

En ese marco, las autoridades de salud de Gaza reportaron cinco muertes más por hambruna y desnutrición en el último día, entre ellas dos niños. De esta manera, el número total de muertes relacionadas con el hambre se elevó a 227, incluidos 103 niños. El número total de personas que murieron por los ataques israelíes desde octubre de 2023 asciende a 61.599, además de 154.088 heridas, de acuerdo con las autoridades de salud.