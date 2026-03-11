María Corina Machado agradeció al gendarme Nahuel Gallo por "hablar con la verdad"

La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, agradeció este martes al gendarme Nahuel Gallo por su valentía al denunciar las condiciones de su detención en Venezuela. El intercambio se produjo a pocos días después de que Gallo regresara a la Argentina tras permanecer 448 días privado de su libertad.
"Lo que tú has hecho, de hablar con la verdad, es tan valiente y es tan necesario porque, al final, esta es una lucha por la verdad, por la vida, por la justicia, y es muy importante que se sepa la verdad, Nahuel, así que te quiero agradecer en nombre de todos los venezolanos", expresó Machado a través de un video difundido por su equipo de prensa.
La dirigente le aseguró al gendarme que no cesará en su reclamo "hasta que salga libre el último" preso político, en el marco de un complejo proceso de amnistía que atraviesa el país caribeño tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado. "Quiero que sepas que nos vamos a reencontrar y te vamos a recibir en una Venezuela libre, a ti, a tus hijos", agregó.
Por su parte, Gallo, quien fue detenido en diciembre de 2024 en la frontera colombo-venezolana, compartió su deseo de que sus excompañeros de pabellón sean liberados pronto. El gendarme describió al penal Rodeo I como un "lugar de tortura psicológica" y afirmó que todavía está asimilando el impacto de lo vivido.
Cabe recordar que Gallo había sido acusado por el anterior régimen de participar en un supuesto complot contra Delcy Rodríguez, actual mandataria encargada de Venezuela. Su liberación se concretó el pasado 1 de marzo y su llegada al país el día 2.
El rol de la AFA en la liberación
Un dato que sigue generando sorpresa en el ámbito político es el canal utilizado para destrabar la situación del gendarme. La liberación fue fruto de gestiones directas entre los presidentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).
Esta intervención de Claudio "Chiqui" Tapia se produce en un momento de máxima tensión entre la AFA y el Gobierno de Javier Milei, debido a las causas judiciales por presunta corrupción que enfrenta el dirigente.
En Venezuela, todavía queda detenido otro ciudadano argentino, el abogado Germán Giuliani.