El expresidente de Bolivia dijo que se trata de "otra mentira" de Estados Unidos para intimidar al Gobierno de Nicolás Maduro e "invadir" a Venezuela.

Evo Morales aseguró que el Cartel de los Soles es "otra ficción" de Estados Unidos.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, volvió a mostrar su apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro y este domingo aseguró que el Cartel de los Soles, vinculado por Estados Unidos con el Ejecutivo venezolano, es “otra ficción” y “otra mentira” utilizada por Washington como pretexto para intimidar y preparar una posible invasión a Venezuela.

En su programa radial Kawsachun Coca, Morales comparó la acusación con la supuesta existencia de armas de destrucción masiva en Irak. “Ahora inventan el Cartel de los Soles, otra ficción, otra mentira, otro pretexto, como las armas de destrucción masiva para (invadir) Irak que nunca existieron, nunca encontraron”, afirmó el exmandatario y líder del Movimiento al Socialismo (MAS).

Venezuela-buques-EEUU-2 Estados Unidos envió buques a las costas de Venezuela. EFE Además, aseguró que mantiene contacto con militares venezolanos que le habrían transmitido que “están preparados para resistir”. También adelantó que convocará en octubre a un “gran encuentro intercontinental anticolonial” en Bolivia, en el marco del Día de la Descolonización.

El cartel en la mira internacional El Cartel de los Soles, al que Washington atribuye vínculos con el narcotráfico y con el Gobierno de Maduro, fue en julio catalogado como organización terrorista por Estados Unidos.

Según el Departamento de Estado, esta designación habilita al país norteamericano a utilizar “todos los recursos disponibles para impedir que Maduro siga beneficiándose de la destrucción de vidas estadounidenses y desestabilizando el hemisferio”.