Venezuela: al menos 13 presos políticos fueron liberados por el gobierno de Nicolás Maduro

La medida beneficia a figuras de la oposición y a exfuncionarios municipales. “Hoy, varias familias vuelven a abrazar a los suyos”, aseguró un dirigente local.

El gobierno de Nicolás Maduro ordenó la excarcelación de 13 presos políticos en Venezuela. Ocho de ellos son opositores, entre los que se encuentran dos con nacionalidad italiana, mientras que le otorgó el arresto domiciliario a otros cinco.

De acuerdo a lo reportado por diversos medios internacionales, la mayoría de quienes fueron liberados habían sido acusados por un caso de presunta corrupción en alcaldías manejadas por la oposición. Los hechos había sido denunciados por el gobierno venezolano a principios de año.

Según señalaron, dentro del grupo se encuentra el exdiputado Américo De Grazia, quien había sido detenido luego de la crisis que se desató después de la reelección de Nicolás Maduro en 2024. Este último suceso fue denunciado como fraude a escala internacional.

Por su parte, el dirigente Henrique Capriles reveló que los liberados son Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Gorka Carnevalli, Margarita Assenzo y de Grazia, mientras que Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa y David Barroso recibieron una medida de "casa por cárcel".

“Hoy, varias familias vuelven a abrazar a los suyos”, destacó Cpriles, a la vez que manifestó que todavía quedan muchas personas detenidas por motivos políticos.

