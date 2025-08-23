Conmoción en redes: murió el influencer Malik Taylor a los 28 años

La noticia de la muerte de Malik Taylor, uno de los creadores de contenido más reconocidos en TikTok , sacudió a la comunidad digital en Estados Unidos y el mundo. El influencer , de 28 años, murió de forma inesperada, según confirmó la fraternidad Alpha Kappa Psi, de la Universidad Estatal Austin Peay, donde se graduó en 2020.

En un comunicado publicado en Facebook , la organización expresó: “Con gran pesar, les informamos que nuestro querido hermano, Malik Taylor, se ha ido a Audit Eternal” . El mensaje destacaba su carácter alegre y luminoso, recordando cómo su presencia generaba sonrisas en cada espacio que ocupaba. Hasta el momento, no trascendió la causa de su fallecimiento.

El impacto de la noticia se reflejó de inmediato en TikTok, Instagram y YouTube, donde miles de usuarios expresaron su dolor e incredulidad. Comentarios como “¿QUÉ QUIEREN DECIR?” o “Estaba a punto de reírme con los comentarios, ¿y ahora estoy llorando?” dejaron en claro el desconcierto de sus seguidores.

La fraternidad a la que pertenecía también lo despidió con palabras emotivas: “Aunque tu tiempo con nosotros fue demasiado breve, fuiste un hermano bueno y fiel, y el ‘Gran Auditor’ te recompensará por tu trabajo eterno”.

Malik Taylor se destacó por su estilo único, en el que combinaba análisis de la cultura pop con videos de comedia, especialmente en formato POV (punto de vista) . Con más de 250.000 seguidores en TikTok e Instagram, su creatividad y naturalidad lo consolidaron como un referente entre los jóvenes creadores digitales.

Además, administraba un canal de YouTube llamado The Unpopular Party, donde analizaba programas de televisión y tendencias, desde conflictos en Love Island hasta resúmenes de series. Su capacidad para conectar con la audiencia lo convirtió en una figura influyente dentro del ecosistema digital.

Vida personal, últimos posteos y legado

El influencer compartía con frecuencia aspectos de su vida cotidiana. Apenas un día antes de conocerse la noticia de su muerte, había publicado un video en el que hablaba sobre su mudanza a Charlotte, Carolina del Norte. En tono humorístico, explicaba: “La ciudad reina necesita al rey. ¡La ciudad reina necesita al rey!”.

El pasado 2 de julio celebró su cumpleaños número 28 con un posteo en Instagram, en el que escribió con ironía: “Sobreviví al club de los 27 (por los pelos). Es justo que celebre mis 28, es la fiesta del siglo. Llámame Malik Gatsby”. Sus palabras, cargadas de entusiasmo y optimismo, hoy adquieren un valor especial para sus seguidores.

Tras su fallecimiento, miles de fanáticos y colegas del mundo digital compartieron homenajes y recuerdos en sus perfiles. Para muchos, Malik trascendió la etiqueta de “influencer”: fue considerado un referente en la interpretación de la cultura pop y un creador que supo mantener un vínculo cercano con su comunidad.