Terremoto de 7.6 y alerta por tsunami en Chile: qué pasó en el Pasaje de Drake

Un terremoto de magnitud 7.6 sacudió en la noche del jueves la región de Magallanes y la Antártica chilena , lo que llevó a las autoridades a declarar inicialmente un estado de precaución por riesgo de tsunami . Horas más tarde, la alerta fue cancelada , aunque el hecho mantuvo la atención en la zona más austral del continente.

El movimiento telúrico ocurrió a las 22.16, hora local, con epicentro a 258 kilómetros al noreste de la Base Presidente Eduardo Frei Montalva (isla Rey Jorge), península antártica y el Pasaje de Drake , a más de 700 kilómetros al sureste de Ushuaia, ciudad que concentra unos 57.000 habitantes.

Según el Centro Sismológico de Chile (CSN), la profundidad registrada fue de 10 kilómetros.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (SHOA) de la Armada de Chile comunicó que se establecía un estado de precaución en el territorio antártico. El objetivo fue resguardar a las personas que habitan o trabajan en la zona costera ante la posibilidad de olas provocadas por el sismo.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó evacuar las áreas de playa en la Antártida chilena y reforzó el operativo con la mensajería SAE. “Actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”, señaló el organismo.

La medida abarcó playas, orillas rocosas, humedales, estuarios, desembocaduras de ríos, caletas, muelles y puertos.

El Pasaje de Drake conecta el Atlántico con el Pacífico y es conocido por sus difíciles condiciones de navegación, con fuertes corrientes y vientos intensos.

Tras la alerta por tsunami, autoridades chilenas llamaron a la calma

El gobernador de Magallanes, Jorge Flies, remarcó que tanto SHOA como Senapred se mantuvieron en vigilancia permanente sobre las bases antárticas. “Es bueno saber que este terremoto de 7.6 fue a 250 kilómetros al norte de la Base Frey Antártica, lo que significa que nuestra ciudad más cercana está alrededor de 600 kilómetros, que es Puerto Williams”, explicó en diálogo con Radio Bío Bío.

El funcionario pidió tranquilidad a la población. “Como ustedes saben, si durante las horas hay riesgo, la primera información la vamos a tener en la Base Antártica”.

Finalmente, reiteró un mensaje de serenidad: la región de Magallanes y el continente deben permanecer atentos a la información oficial, pero sin caer en alarma innecesaria.

Pasadas las 0.30, dos horas después de registrado el terremoto, el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM) del SHOA emitió el boletín de cancelación total de amenaza de tsunami para las costas de Chile.

A fines de julio, Chile también estuvo alerta luego del terremoto de 8.8 registrado en Rusia.