Hallazgo en el Misisipi: un auto hundido podría resolver un misterio de 60 años

Un Buick Electra hallado en el fondo del río podría ser la clave sobre el caso de la desaparición de Roy Benn, desaparecido en 1967 en Minnesota.

En Misisipi un Buick Electra azul de 1963 fue rescatado con restos humanos en su interior. Podría cerrar el caso de Roy Benn tras casi seis décadas.

Un descubrimiento inesperado en el río Misisipi podría dar un giro a uno de los casos sin resolver más antiguos de Minnesota. Un pescador local, equipado con sonar, encontró un automóvil hundido cerca de la comunidad de Sartell.

Al extraerlo, las autoridades confirmaron que se trataba de un Buick Electra azul de 1963 y, en su interior, hallaron restos humanos, lo que podría esclarecer la desaparición de Roy Benn en el año 1967.

El hallazgo ocurrió el fin de semana del 9 de agosto de 2025, cuando Brody Loch detectó un objeto extraño bajo el agua y alertó a las autoridades. Semanas después, buzos y grúas del condado lograron sacar el vehículo, que presentaba un avanzado deterioro tras casi seis décadas sumergido.

Los investigadores señalaron que el número de identificación del automóvil y los objetos personales recuperados sugieren un vínculo directo con Benn. La oficina del sheriff a cargo de la causa, ya notificó a la familia, que había aportado muestras de ADN en años anteriores para facilitar la identificación.

Relación del vehículo con el caso

Roy Benn, propietario de un taller de reparación de electrodomésticos en St. Cloud, fue visto por última vez el 25 de septiembre de 1967. Tenía 59 años, manejaba precisamente un Buick Electra azul metálico y llevaba consigo una importante suma de dinero en efectivo. Tras años de búsqueda infructuosa, fue declarado legalmente muerto en 1975, aunque su desaparición nunca se resolvió.

Roy Benn fue visto con vida por última vez el 25 de septiembre de 1967.

“El hallazgo nos permite albergar esperanzas de que, finalmente, esta familia pueda encontrar respuestas”, señaló el sheriff Troy Heck.

El pescador que hizo el hallazgo calificó el momento como “100% suerte” y confió en que el descubrimiento ayude a cerrar un capítulo para la comunidad de Minnesota.

