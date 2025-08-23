Es cirujano y lo etuvieron por amputarle varios dedos a su padre sin instrumentos adecuados

El hombre, de 54 años, está acusado de matar a su padre debido a una sepsis derivada de la operación que le practicó.

En Alicante un cirujano es acusado de provocar la muerte de su padre tras amputarle varios dedos en casa.

Un cirujano de 54 años fue detenido en Alicante acusado de provocar la muerte de su padre, de 90 años, tras realizarle una intervención quirúrgica en la vivienda familiar. El hombre, que padecía problemas de circulación y había desarrollado gangrena en los pies, fue operado por su hijo sin consentimiento del resto de la familia ni autorización médica.

La operación que se realizó en secreto El procedimiento consistió en la amputación de cinco dedos: tres de un pie y dos del otro. Pese a que la víctima había sido dada de alta días antes en el hospital, los facultativos habían indicado que la operación debía hacerse en un entorno sanitario y con la aprobación de todos los hijos, algo que no se cumplió.

Tras la intervención casera, el anciano regresó a la residencia de mayores donde vivía. Allí, el personal detectó las heridas y alertó a los servicios de emergencia. Poco después, fue trasladado al hospital, donde su estado se agravó hasta fallecer a consecuencia de una septicemia.

La Policía Nacional confirmó que el hijo, médico de profesión, practicó la operación “fuera de un ámbito habilitado para tal fin” y sin los recursos necesarios para una cirugía de ese tipo. El detenido ya ha pasado a disposición judicial, acusado de un presunto delito de homicidio.