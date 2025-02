Comienza el juicio contra un cirujano francés acusado de abusar de 299 pacientes menores

Joel Le Scouarnec no fue investigado por abuso sexual hasta que se jubiló en 2017. Aunque en 2005 fue procesado por poseer imágenes de abuso sexual de menores . El relato de una niña de seis años volvió a poner el foco en el cirujano. La niña dijo que había sido abusada y en el marco de esta denuncia, los investigadores encontraron innumerables relatos de abusos en sus diarios.

El cirujano no habló de sus antecedentes, pero el psiquiatra Thierry Bonvalot, se enteró por otro colega. "Dijo que era un alcohólico que se sentía solo, cuya esposa ya no lo quería y no presentó ninguna prueba de la condena", explicó. Y añadió: "Pero muy pronto otras cosas empezaron a llamar mi atención".

En primer lugar, Le Scouarnec defendió a Mohamed Frehat, un radiólogo del hospital que había sido acusado de violar a mujeres pacientes. Posteriormente, Frehat sería condenado a 18 años de cárcel por violar y agredir a 32 mujeres, incluidas ocho menores.