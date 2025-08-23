23 de agosto de 2025 - 02:05

Ataúd de oro y Rolls-Royce: el excéntrico funeral de un empresario en Londres

Frank Thompson, empresario de la comunidad gitana, fue despedido a sus 69 años con un ataúd de oro macizo y un cortejo que se extendió casi un mes.

El excéntrico funeral de Frank Thompson, un empresario de la comunidad gitana, recorrió Londres con un cortejo de lujo y un ataúd de oro macizo.

El excéntrico funeral de Frank Thompson, un empresario de la comunidad gitana, recorrió Londres con un cortejo de lujo y un ataúd de oro macizo.

Foto:

Por Redacción Mundo

Un ataúd de oro macizo, una caravana en Rolls-Royce y un mes entero de homenajes marcaron la despedida de Frank Thompson, empresario británico de la comunidad gitana que murió el 2 de julio a los 69 años tras una infección pulmonar.

Leé además

Un empresario argentino murió en un trágico choque de motos en Rumania

Un empresario argentino murió en un trágico choque de motos en Rumania

Por Redacción Policiales
un empresario destrozo su ferrari de 1 millon de dolares al chocar en una rotonda

Un empresario destrozó su Ferrari de 1 millón de dólares al chocar en una rotonda

Por Redacción Sociedad

La familia organizó un excéntrico funeral, lleno de lujo, que contrastó con la personalidad discreta del patriarca, según sus allegados.

El féretro dorado, encargado por uno de sus hijos en el extranjero, tardó semanas en llegar al Reino Unido y fue finalmente sepultado el 29 de julio en un cementerio del sur de Londres. Allí también se construirá un monumento de mármol en su memoria, que llevará alrededor de un año de trabajo.

El funeral que recorrió Inglaterra

El homenaje no se limitó a la ceremonia final. El 23 de julio comenzó un cortejo de una semana en el que el ataúd fue trasladado en un Rolls-Royce por distintas ciudades donde Thompson había desarrollado su actividad empresarial. Nottingham y Manchester fueron dos de las paradas, además de cementerios donde descansan familiares y amigos.

Según un allegado, lo que empezó como la idea de “conseguir el mejor ataúd posible” terminó convertido en un despliegue mucho mayor. Para la familia, el mensaje era claro: “Mostrar al mundo que hay gitanos viajeros realmente buenos”.

El legado del empresario

Conocido como un hombre de negocios de pies a cabeza, Thompson expandió la compañía de asfalto de su padre a distintos mercados internacionales y se ganó el respeto de su comunidad. “Era la cabeza de una familia muy grande, el rey de la familia”, recordó uno de sus amigos.

Además de su perfil empresarial, planeaba la construcción de un orfanato en el extranjero y había realizado múltiples donaciones a organizaciones infantiles. Lo describían como un hombre de “corazón de oro” y “las mejores intenciones para todos”.

Tras su muerte, su hijo y un amigo cercano quedaron al frente de los negocios, con la misión de continuar su legado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

descubren yacimiento de oro de gran pureza en una region inexplorada de sudamerica

Descubren yacimiento de oro de gran pureza en una región inexplorada de Sudamérica

Por Ramiro Viñas
Conmoción en redes: murió Malik Taylor, influencer estadounidense de 28 años

Conmoción en redes: murió el influencer Malik Taylor a los 28 años

Por Redacción Mundo
En Alicante un cirujano es acusado de provocar la muerte de su padre tras amputarle varios dedos en casa.

Es cirujano y lo etuvieron por amputarle varios dedos a su padre sin instrumentos adecuados

Por Redacción Mundo
El centro de detención Alligator Alcatraz en Florida, EE.UU., por la orden de una jueza será desmantelado en 60 días tras un fallo judicial a favor de grupos ambientalistas.

Una jueza de Estados Unidos ordenó desmantelar el centro de detención migratoria "Alligator Alcatraz"

Por Redacción Mundo