Ataúd de oro y Rolls-Royce: el excéntrico funeral de un empresario en Londres

Un ataúd de oro macizo, una caravana en Rolls-Royce y un mes entero de homenajes marcaron la despedida de Frank Thompson, empresario británico de la comunidad gitana que murió el 2 de julio a los 69 años tras una infección pulmonar.

La familia organizó un excéntrico funeral , lleno de lujo, que contrastó con la personalidad discreta del patriarca, según sus allegados.

El féretro dorado, encargado por uno de sus hijos en el extranjero, tardó semanas en llegar al Reino Unido y fue finalmente sepultado el 29 de julio en un cementerio del sur de Londres. Allí también se construirá un monumento de mármol en su memoria, que llevará alrededor de un año de trabajo.

El homenaje no se limitó a la ceremonia final. El 23 de julio comenzó un cortejo de una semana en el que el ataúd fue trasladado en un Rolls-Royce por distintas ciudades donde Thompson había desarrollado su actividad empresarial. Nottingham y Manchester fueron dos de las paradas, además de cementerios donde descansan familiares y amigos.

Según un allegado, lo que empezó como la idea de “conseguir el mejor ataúd posible” terminó convertido en un despliegue mucho mayor. Para la familia, el mensaje era claro: “Mostrar al mundo que hay gitanos viajeros realmente buenos”.

El legado del empresario

Conocido como un hombre de negocios de pies a cabeza, Thompson expandió la compañía de asfalto de su padre a distintos mercados internacionales y se ganó el respeto de su comunidad. “Era la cabeza de una familia muy grande, el rey de la familia”, recordó uno de sus amigos.

Además de su perfil empresarial, planeaba la construcción de un orfanato en el extranjero y había realizado múltiples donaciones a organizaciones infantiles. Lo describían como un hombre de “corazón de oro” y “las mejores intenciones para todos”.

Tras su muerte, su hijo y un amigo cercano quedaron al frente de los negocios, con la misión de continuar su legado.