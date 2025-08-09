9 de agosto de 2025 - 10:33

Un empresario destrozó su Ferrari de 1 millón de dólares al chocar en una rotonda

El hecho ocurrió en provincia de Buenos Aires. El dueño del vehículo estaría relacionado al rubro de la construcción.

Ferrari 296 gtb
Por Redacción Sociedad

Un grave accidente de tránsito terminó con una Ferrari 296 GTB completamente destrozada al chocar contra un poste ubicado a unos 40 metros de la ruta. El protagonista del siniestro fue Diego Martínez, empresario de 51 años vinculado al rubro del cerámico y la construcción, quien se desplazaba a gran velocidad en dirección a Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

El hecho se registró cerca de las 6 de la mañana, en la intersección de las rutas 16 y 6, a la altura de San Vicente, un tramo que funciona como enlace entre el camino que une La Plata con Campana.

Los detalles del siniestro

De acuerdo con fuentes policiales, el conductor no advirtió la presencia de una rotonda de baja altura ubicada en la traza del camino. Al pasar sobre ella, perdió el control del vehículo, se salió de la calzada e impactó contra el alambrado de un campo situado frente a un destacamento policial. La violencia del choque dejó el automóvil destruido casi por completo, aunque el habitáculo permaneció intacto, lo que permitió que el conductor saliera ileso.

La Ferrari quedó completamente destrozada luego del siniestro.

Testigos del hecho relataron que el empresario descendió del vehículo por sus propios medios y realizó un llamado para que lo vinieran a buscar. “Se bajó caminando y llamó para que lo vinieran a buscar”, indicaron las fuentes consultadas. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, Martínez ya se había retirado. En su lugar, encontraron al propietario de un servicio de grúas que se disponía a retirar el coche.

La Ferrari, adquirida por Martínez en marzo de este año, llevaba en uno de sus laterales el calco de uno de los concesionarios de autos de lujo más reconocidos de Argentina. El vehículo era un ejemplar único en el país.

La capacidad del vehículo

El vehículo es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 330 km/h y acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2,9 segundos. Aunque no se trata de un auto eléctrico puro, dispone de un paquete de baterías de alto voltaje que permiten recorrer hasta 25 kilómetros en modo completamente eléctrico y aportar asistencia adicional al motor naftero durante las aceleraciones.

Por el momento, la causa está en manos de la fiscal Karina Guyot, de la UFI de San Vicente, quien ordenó las pericias correspondientes para determinar las circunstancias exactas del siniestro.

