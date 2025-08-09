Un empresario destrozó su Ferrari de 1 millón de dólares al chocar en una rotonda

El hecho ocurrió en provincia de Buenos Aires. El dueño del vehículo estaría relacionado al rubro de la construcción.

Un grave accidente de tránsito terminó con una Ferrari 296 GTB completamente destrozada al chocar contra un poste ubicado a unos 40 metros de la ruta. El protagonista del siniestro fue Diego Martínez, empresario de 51 años vinculado al rubro del cerámico y la construcción, quien se desplazaba a gran velocidad en dirección a Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

El hecho se registró cerca de las 6 de la mañana, en la intersección de las rutas 16 y 6, a la altura de San Vicente, un tramo que funciona como enlace entre el camino que une La Plata con Campana.

Embed CHOCÓ LA FERRARI AMARILLA

- Ocurrió en la ruta provincial 6 a la altura de Exaltación de la Cruz

- La nave quedó con destrucción total y fue retirada por la grúa pic.twitter.com/k30ouyG2LJ — Vía Szeta (@mauroszeta) August 8, 2025 Los detalles del siniestro De acuerdo con fuentes policiales, el conductor no advirtió la presencia de una rotonda de baja altura ubicada en la traza del camino. Al pasar sobre ella, perdió el control del vehículo, se salió de la calzada e impactó contra el alambrado de un campo situado frente a un destacamento policial. La violencia del choque dejó el automóvil destruido casi por completo, aunque el habitáculo permaneció intacto, lo que permitió que el conductor saliera ileso.

Ferrari 296 gtb La Ferrari quedó completamente destrozada luego del siniestro. Testigos del hecho relataron que el empresario descendió del vehículo por sus propios medios y realizó un llamado para que lo vinieran a buscar. “Se bajó caminando y llamó para que lo vinieran a buscar”, indicaron las fuentes consultadas. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, Martínez ya se había retirado. En su lugar, encontraron al propietario de un servicio de grúas que se disponía a retirar el coche.

La Ferrari, adquirida por Martínez en marzo de este año, llevaba en uno de sus laterales el calco de uno de los concesionarios de autos de lujo más reconocidos de Argentina. El vehículo era un ejemplar único en el país.