Impactante choque: destrozó su Ferrari amarilla pero salió ileso

Un conductor perdió el control de su Ferrari híbrida en la rotonda de las rutas 16 y 6, en San Vicente. El auto quedó destrozado.

Ferrari híbrida amarilla destrozada tras un violento choque en San Vicente. El conductor se encuentra fuera de peligro.

Un hombre perdió el control de su Ferrari 296 GTB híbrida de color amarillo en la intersección de las rutas 16 y 6, a la altura de San Vicente. El vehículo se despistó a gran velocidad, salió de la ruta y chocó violentamente contra un poste y un alambrado, quedando completamente destrozado. A pesar de la violencia del impacto, el conductor salió ileso y se retiró del lugar antes de la llegada de la policía.

El siniestro se produjo en una rotonda que conecta un camino entre La Plata y Campana. Según fuentes oficiales, el conductor, identificado como Diego Martínez, de 51 años y residente en Canning, circulaba en dirección a Cañuelas cuando no advirtió la rotonda, perdió el control del auto y terminó fuera de la ruta. Tras el accidente, se bajó caminando, pidió ayuda para retirarse y no presentó lesiones.

Imágenes de la Ferrari totlamente destrozada tras impactar contra un poste y un alambrado. La Ferrari 296 GTB híbrida es un modelo biplaza con motor trasero central y asistencia eléctrica. Esta unidad, única en el país, alcanza 830 caballos de fuerza, puede acelerar de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 330 km/h. Su valor en Argentina ronda el millón de dólares.