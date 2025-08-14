El descubrimiento de un depósito de oro de alta ley en una zona remota de Surinam abre nuevas perspectivas para la arqueología minera en América del Sur.

En un reciente descubrimiento que podría redefinir la historia minera de América del Sur, un equipo de expertos en arqueología y geología confirmó la existencia de un yacimiento de oro de alta ley en la región de Maria Geralda, Surinam.

Este hallazgo, considerado de gran relevancia, se enmarca en un contexto donde el valor y la explotación del oro representan un factor clave para la economía y el desarrollo regional.

Un descubrimiento minero que sorprende a la arqueología y la geología Según datos de Founders Metals Inc., el núcleo del tercer pozo perforado en Maria Geralda mostró 22,5 metros con una ley de 11,88 gramos por tonelada, cifras que superan ampliamente el umbral de alta calidad para este mineral.

Descubren yacimiento de oro de gran pureza en una región inexplorada de Sudamérica (3) Mapa del área del Proyecto de Oro Antino La zona, nunca antes perforada, se encuentra 5 kilómetros al sudeste del campamento base en Lower Antino. Más de la mitad de las muestras iniciales ya contenían oro, aunque su magnitud tomó por sorpresa a los especialistas.

Oro de alta ley: qué significa para la minería en América del Sur En minería, se considera oro de alta ley a todo material que supera los 10 g/t, mientras que la media oscila entre 1 y 10 g/t. Este hallazgo ofrece ventajas clave: