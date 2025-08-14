14 de agosto de 2025 - 14:05

Cómo escribe la letra C una persona egoísta, según la grafología

Los especialistas dan a conocer cómo se puede detectar a personas egoístas mirando simplemente la forma en la que escriben la letra “C”.

Así escriben la letra C las personas más egoístas.&nbsp;

Así escriben la letra C las personas más egoístas. 

Foto:

Web
Por Andrés Aguilera

Leé además

Cuál de los signos del zodíaco es el más seco y distante de todos.

El signo más seco y distante del zodíaco: puede que te quiera, pero no te lo va a decir

Por Andrés Aguilera
Esto significa hablar con los perros, según la psicología.

Esto significa hablar con los perros, según la psicología

Por Andrés Aguilera
Grafología
Así escriben la letra C las personas más egoístas.

Así escriben la letra C las personas más egoístas.

Las formas de escribir esta letra, según la grafología: ¿sos egoísta?

  • Caligráfica: Esta forma indica tradicionalismo, una realización segura y normal, y la elaboración de objetivos típicos de personas con sueños de clase media, como obtener una casa, un automóvil o un ascenso laboral.
  • Con trazo inicial enredado: Aquí se asocia a individuos que tienen dificultades para dar el primer paso, reflejando falta de iniciativa, titubeos y dudas en su comportamiento.
  • Elaboración premeditada: Esta forma denota un individuo marcial, egoísta y duro, con la habilidad de ocultar sus emociones. Estas personas suelen adaptarse bien al trabajo en comercio y transacciones.
  • Con trazo inicial innecesario: Se relaciona con la sumisión a las normas sociales y un apego al pasado, mostrando tendencias tradicionalistas. A veces, esta forma de letra está presente en personas con desórdenes alimenticios y del habla, como la anorexia.
  • Trazo inicial en espiral: Refleja dulzura, expresividad, vanidad y coquetería femenina. Está asociada a la gracia en la escritura.
  • Tipográfica: Aquí se aprecia austeridad, eficacia, dinamismo y sencillez. Personas con esta forma de “C” se relacionan con la cultura y muestran su autenticidad sin intenciones de ocultar nada.
Embed - Caligrafía: Cómo escribir la letra c minúscula
  • Con trazo inicial horizontal: Indica a un individuo inteligente, aunque con dependencia y debilidad de carácter, con un fuerte apego al pasado.
  • Aplastada: Esta forma sugiere contradicciones, distracción y falta de posibilidades.
  • Angulosa: Se asocia con un sentimiento de posesión, rencor, necesidad de exclusividad y dureza. También puede indicar habilidad para el fraude y la apropiación indebida de cosas
  • Cuando se reduce a la mínima expresión: Refleja eficacia y austeridad. Personas con esta forma de “C” tienden a evitar elogios y honores, prefiriendo mantenerse recluidos.
  • Cuando la letra es variable en la misma palabra: Esta variabilidad indica contradicciones en la personalidad del individuo, con acciones y talentos que pueden ser contradictorios. Estas personas pueden sentir la necesidad de aparentar mientras buscan ser auténticas.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

¿Eclipse solar más largo del siglo podrá verse en Argentina? Fecha y horario

¿Eclipse solar más largo del siglo podrá verse en Argentina? Fecha y horario

Por Andrés Aguilera
la energia para nuevos comienzos llegara para 3 signos del zodiaco a partir de esta semana

La energía para nuevos comienzos llegará para 3 signos del zodíaco a partir de esta semana

Por Andrés Aguilera
Decile chau a las hormigas: con este fumigador casero las podés eliminar de tu casa

Decile chau a las hormigas: con este fumigador casero las podés eliminar de tu casa

Por Andrés Aguilera
Esta receta es de las más aclamadas por los fans de las panaderias.

En solo 15 minutos, prepará las bolas de fraile rellenas de dulce de leche: van a cambiar tu día

Por Andrés Aguilera