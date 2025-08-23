El destino de los hermanos Menéndez: la nueva decisión sobre su caso

Tras la reducción de su condena, la Justicia de California le negó la libertad condicional a los hermanos Menéndez, quienes seguirán en prisión.

La Junta de Audiencias de Libertad Condicional del estado de California denegó este viernes la libertad condicional a Lyle Menéndez, un día después de tomar la misma decisión para Erik. Ambos hermanos fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 1996, una pena que en mayo de este año fue reducida a 50 años, lo que les permitió solicitar la libertad condicional.

La decisión de negar la libertad a Lyle se tomó porque, a pesar de su buen comportamiento en prisión, los miembros de la comisión llegaron a la conclusión de que aún representa un peligro para la sociedad. "Consideramos que su arrepentimiento es sincero... Ha sido un recluso modelo en muchos aspectos", dijo la comisionada Julie Garland, pero agregó que, bajo esa "superficie positiva", ven "rasgos de personalidad antisocial como el engaño, la minimización y el incumplimiento de las normas".

El crimen de la "familia perfecta" Los hermanos Erik y Lyle Menéndez, de 18 y 21 años en ese momento, masacraron a sus padres, José y Kitty Menéndez, en su mansión de Beverly Hills el 20 de agosto de 1989. En un principio, los jóvenes sostuvieron que habían vuelto del cine y los habían encontrado muertos. Sin embargo, su historia se desmoronó cuando comenzaron a derrochar la herencia de 14 millones de dólares en un circuito de gastos desenfrenados, comprando autos de lujo, relojes y realizando viajes exóticos.

El escaso interés que mostraban por encontrar la verdad sobre el crimen de sus padres levantó las sospechas de la justicia, que más tarde se confirmaron con la confesión de Erik a su psicólogo: "Nosotros lo hicimos. Nosotros matamos a nuestros padres", dijo, y reveló que la razón del crimen era el temor a ser desheredados. Como defensa, los hermanos alegaron que su padre los había abusado sexualmente, pero esto fue desestimado en el juicio.

La tragedia que se convirtió en éxito televisivo El caso, que conmocionó a los Estados Unidos en los años 90, se convirtió recientemente en un fenómeno televisivo. Netflix estrenó la serie "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez", la segunda temporada de la antología Monster, que explora las dos versiones del crimen: si los hermanos fueron asesinos a sangre fría en busca de la fortuna familiar o si realmente fueron víctimas de años de abuso.

serie hermanos menendez La exitosa serie de Netflix sobre los hermanos Menéndez, que reavivó el interés en el caso. Condena de cadena perpetua Después de un largo proceso judicial y mediático, los hermanos fueron formalmente acusados y en 1996 fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ambos fueron enviados a cárceles separadas para evitar que volvieran a fugarse, aunque en 2018 fueron reunidos en el mismo penal. El pasado mayo, una decisión judicial redujo su condena a 50 años, debido a su edad en el momento del crimen, lo que los hizo elegibles para solicitar la libertad condicional, una oportunidad que la junta les ha negado.