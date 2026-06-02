2 de junio de 2026 - 22:35

Un hombre asesinó a seis familiares y luego se quitó la vida en Estados Unidos

Una disputa familiar en Iowa terminó en tragedia, mientras que el atacante se quitó la vida al ser acorralado por la policía.

Estados Unidos: asesinó a seis familiares y luego se suicidó

Estados Unidos: asesinó a seis familiares y luego se suicidó

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un terrible hecho de violencia ocurrió en la ciudad de Muscatine, Estados Unidos, donde un hombre asesinó a seis familiares y luego se suicidó cuando fue acorralado por la Policía.

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Todo inició a partir de una disputa familiar, según informó el jefe de la policía Anthony Kies. Al recibir un llamado de emergencia, acudieron a la vivienda y hallaron a cuatro personas muertas por disparos.

Minutos después pudieron dar con el paradero del presunto autor del hecho, identificado como Ryan Willis McFarland de 52 años. Cuando los uniformados intentaron dialogar con él sobre lo sucedido, McFarland se suicidó en el lugar.

Tras esto, los oficiales encontraron otras dos víctimas fatales en distintos puntos de la ciudad, quienes también eran familiares del asesino. Uno de ellos fue hallado en una casa y el otro en un local comercial cercano.

Este grave hecho de violencia sacudió de lleno a la comunidad. El superintendente Chris Christopher confirmó que dos de las víctimas eran estudiantes de la escuela pública del distrito y otros dos ejercían como empleados de la institución.

“Nuestros corazones están rotos por los familiares, amigos, colegas, compañeros de clase y todos los afectados por esta pérdida inimaginable”, expresó el superintendente.

Por el momento las autoridades investigan el caso y aún no difundieron la identidad de los asesinados ni detalles del vínculo exacto entre ellas y el atacante. Fuentes policiales indicaron que el asesino tenía antecedentes penales.

La Policía de la ciudad continúa trabajando para esclarecer los hechos, mientras procesan las distintas escenas del terrible crimen.

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