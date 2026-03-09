Aparecieron dos "peces del fin del mundo" en una playa de México: la teoría que los vincula con terremotos

Un hallazgo inesperado sorprendió a turistas y bañeros en una playa de México cuando dos enormes peces de aguas profundas aparecieron varados en la orilla. El hecho llamó rápidamente la atención porque se trata de una especie que casi nunca se deja ver cerca de la superficie.

Jardines del Humaya: el cementerio narco donde la muerte se volvió un lujo

El episodio generó curiosidad entre quienes estaban en el lugar y también en redes sociales, ya que observar uno de estos animales ya es extremadamente raro. Encontrar dos al mismo tiempo, en el mismo punto de la costa, es algo que muchos consideran prácticamente imposible.

Este animal es conocido popularmente como “pez del fin del mundo” . El nombre proviene de una creencia que sostiene que su presencia podría estar vinculada a grandes terremotos.

En el video que circuló tras el episodio se observa a los dos ejemplares, considerados el pez óseo más grande del mundo, mientras permanecen varados en las arena. Solo se han registrado unos pocos avistamientos en esa costa durante los últimos cientos de años.

Por mientras, algunos bañeros intentaban ayudarlos a volver al agua. Los especialistas señalan que la presencia de estos peces en la costa puede explicarse por distintos factores naturales, como tormentas, cambios en las corrientes oceánicas o alteraciones en la temperatura del agua.

Embed

DOS PECES DEL FIN DEL MUNDO EN CABO SAN LUCAS

Turistas hallaron dos ejemplares y al rescatar uno apareció el otro justo después.



¡PARA MAS NOTICIAS, TENDENCIAS Y TEMAS VIRALES SIGUE @ULTIMAHORAENX!

El hecho ocurrió a finales de febrero de 2026 en la costa de Cabo San… pic.twitter.com/odP5oY9PZd — ULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) March 9, 2026

Teoría relacionada a grandes terremotos

La teoría se basa en que estos peces viven en zonas muy profundas del océano, por lo que serían sensibles a los movimientos o vibraciones de las fallas geológicas. Debido a eso, algunas personas creen que su aparición cerca de la superficie podría anticipar catástrofes naturales como sismos o tsunamis.

Un ejemplo que suele mencionarse ocurrió cuando varios ejemplares de esta especie -conocidos en Japón como ryugu no tsukai, o “mensajeros del palacio del dios del mar”- fueron encontrados por pescadores en fechas cercanas al potente Terremoto de Chile de 2010, que alcanzó una magnitud de 8,8.

Sin embargo, no existe evidencia científica que confirme que estos animales tengan relación con los terremotos, aunque su aparición suele generar numerosas teorías en redes sociales.