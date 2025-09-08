Conmoción: intentó defender a su mamá de un asalto y lo asesinó a tiros un ladrón de 15 años

Un brutal crimen sacudió este fin de semana a la localidad de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza. Un adolescente de 17 años, identificado como Dilan Joel Insfrán, fue asesinado a balazos el sábado por la tarde cuando intentó defender a su mamá en medio de un asalto.
El hecho ocurrió cerca de las 18.30 en el cruce de las calles Alejandro de Manzoni y Cepeda, cuando la familia llegaba a su casa a bordo de una Toyota Hilux. Mientras su madre maniobraba para ingresar al garaje, un grupo de cinco delincuentes armados la abordó con violencia para robarle la camioneta.
Dylan, La Matanza
Defendió a su mamá de un robo y lo mataron.
Los asaltantes abrieron la puerta del conductor para arrastrar a la mujer hacia afuera y Dilan corrió a auxiliarla. Se interpuso entre los atacantes y en medio del forcejeo recibió tres disparos, uno en el cuello y dos en la axila derecha. Fue trasladado de urgencia al Hospital Simplemente Evita, donde murió poco después por la gravedad de las heridas.
Las cámaras de seguridad registraron todo
Una cámara de seguridad de un vecino captó tanto la previa del ataque como la huida de los asaltantes. Tras disparar contra el joven, los delincuentes escaparon corriendo en distintas direcciones. Uno de ellos incluso fue increpado por vecinos, que intentaron detenerlo, pero logró escapar.
Gracias a las imágenes y al trabajo de la DDI La Matanza, se conformó una mesa de crisis que permitió identificar a los responsables. Según Infobae, el presunto autor material del crimen, un menor de 15 años con antecedentes, fue arrestado el domingo en un allanamiento ubicado a 25 cuadras del hecho. El dermotest confirmó que fue quien disparó contra Dilan.
El menor posee antecedentes penales por dos causas de encubrimiento agravado.
Además, fueron detenidos otro menor de 16 años y un mayor de 18, apodado “El Paraguayo”, quien fue entregado "de los pelos" por su propio padre a la Policía. Hay un delincuente prófugo.
El fiscal Juan Pablo Pepe Volpicina, de la UFIJ N° 1 del Fuero Penal Juvenil de La Matanza, imputó a los sospechosos por robo agravado por uso de arma de fuego en grado de tentativa, homicidio agravado por arma de fuego y criminis causae. También interviene el juez Rubén Norberto Ochipinti, del Juzgado de Garantías N° 3.
Conmoción en La Matanza: un menor de edad asesinó a tiros a un adolescente que defendió a su mamá de un robo
El presunto autor del crimen tiene 15 años.
Los tres detenidos residen en el mismo barrio que la víctima y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.
Vecinos de la zona señalaron que los jóvenes detenidos ya habían protagonizado varios robos en la última semana, incluso contra un profesor de la Escuela Secundaria N° 12. “Dilan murió por defender a su mamá. No puede ser que tengamos que vivir con este miedo todos los días”, expresó con indignación un vecino en diálogo con Inforbano.