Conmoción: intentó defender a su mamá de un asalto y lo asesinó a tiros un ladrón de 15 años

La víctima, identificada como Dilan Joel Insfrán (17), recibió tres disparos al intentar proteger a su madre durante el robo de su camioneta. Hay tres detenidos, entre ellos dos menores de edad. Buscan a un prófugo.

Conmoción en La Matanza: un menor de edad asesinó a tiros a un adolescente que defendió a su mamá de un robo.

Un brutal crimen sacudió este fin de semana a la localidad de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza. Un adolescente de 17 años, identificado como Dilan Joel Insfrán, fue asesinado a balazos el sábado por la tarde cuando intentó defender a su mamá en medio de un asalto.

El hecho ocurrió cerca de las 18.30 en el cruce de las calles Alejandro de Manzoni y Cepeda, cuando la familia llegaba a su casa a bordo de una Toyota Hilux. Mientras su madre maniobraba para ingresar al garaje, un grupo de cinco delincuentes armados la abordó con violencia para robarle la camioneta.

Dylan, La Matanza Defendió a su mamá de un robo y lo mataron. Los asaltantes abrieron la puerta del conductor para arrastrar a la mujer hacia afuera y Dilan corrió a auxiliarla. Se interpuso entre los atacantes y en medio del forcejeo recibió tres disparos, uno en el cuello y dos en la axila derecha. Fue trasladado de urgencia al Hospital Simplemente Evita, donde murió poco después por la gravedad de las heridas.

Las cámaras de seguridad registraron todo Una cámara de seguridad de un vecino captó tanto la previa del ataque como la huida de los asaltantes. Tras disparar contra el joven, los delincuentes escaparon corriendo en distintas direcciones. Uno de ellos incluso fue increpado por vecinos, que intentaron detenerlo, pero logró escapar.

Embed BUSCAN AL PRÓFUGO POR EL CRIMEN DE DYLAN

- Ya hay tres detenidos por el asesinato de Dylan delante de la madre.

- Fue en González Catán.

- Dylan, de 17 años defendió a su madre de un intento de robo de la camioneta y lo mataron.

- Dos de los detenidos tienen 15 y 16 años. pic.twitter.com/59c6uMYiqH — Vía Szeta (@mauroszeta) September 8, 2025 Gracias a las imágenes y al trabajo de la DDI La Matanza, se conformó una mesa de crisis que permitió identificar a los responsables. Según Infobae, el presunto autor material del crimen, un menor de 15 años con antecedentes, fue arrestado el domingo en un allanamiento ubicado a 25 cuadras del hecho. El dermotest confirmó que fue quien disparó contra Dilan.