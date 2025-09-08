8 de septiembre de 2025 - 18:11

Tragedia en Guaymallén: una nena de 3 años murió aplastada por un pared que derribó una moto tras un choque

El incidente ocurrió esta tardeen el barrio Lihué. Familiares de la niña quisieron agredir al motociclista, quien fue rescatado por la Policía. El caso se investiga como homicidio culposo.

Una nena murió aplastada por una pared tras un choque de una moto en barrio Lihué de Guaymallén

Una nena murió aplastada por una pared tras un choque de una moto en barrio Lihué de Guaymallén

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un lamentable hecho se desencadenó esta tarde en el barrio Lihué en Guaymallén cuando una nena de solo 3 años falleció luego de ser aplastada por un pared que se derrumbó luego de un motociclista la chocara.

Leé además

Intersección de callejón Lillo y Buenos Vecinos, Rodeo de la Cruz, Guaymallén.

Otra muerte en Guaymallén: una mujer perdió la vida tras un violento choque

Por Redacción Policiales
Los afectados por el incendio en la feria de Guaymallén buscan soluciones, hablan de pérdidas multimillonarias y de pérdida de un lugar estratégico para la distribución en la provincia.

Incendio en la feria de Guaymallén: "Estamos buscando soluciones para seguir trabajando"

Por Sara Lombino

El triste incidente ocurrió aproximadamente pasadas las 15 en una vivienda ubicada en la calle Colón, de ese departamento.

Según las primeras investigaciones, la pared que funcionaba como cierre perimetral de la casa y se derrumbó producto del fuerte impacto de una motocicleta marca Guerrera, modelo 110CC. La pequeña se encontraba cerca de esta estructura y sufrió graves heridas y severas lesiones al quedar aplastada por los escombros.

Familiares de la víctima la trasladaron de inmediato en un vehículo particular al hospital Notti, donde a pesar de los esfuerzos médicos, se constató su deceso.

El conductor de la motocicleta, un joven de 28 años, explicó a la policía que circulaba por calle Virgen de las Nieves en dirección oeste a este cuando, al llegar a la intersección con calle Colón, donde fue chocado por un vehículo que no pudo identificar con exactitud. Esta colisión provocó que perdiera el control de su rodado e impactara contra la pared de la vivienda.

Tras el suceso, el conductor de la motocicleta fue reducido y posteriormente trasladado a la Comisaría 25°, quedando a disposición de la Oficina Fiscal. Se reportó que familiares de la víctima intentaron agredir al motociclista.

El caso está siendo investigado como homicidio culposo por la Oficina Fiscal N°1 de Guaymallén, bajo la dirección del fiscal de Tránsito Fernando Giunta y el Ayudante Fiscal de turno

Personal de Defensa Civil también se hizo presente en el lugar para analizar si existían mayores daños estructurales en el inmueble afectado. Los motivos exactos que llevaron a la colisión son aún materia de investigación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se incendiaron cuatro galpones en la Feria de Guaymallén

Lo que dejó el incendio en la feria de Guaymallén: dos sospechosos, cuatro galpones arrasados y una bombera herida

Por Redacción Policiales
Las Heras: rifles de aire comprimido incautados.

In fraganti: la Policía frenó delitos e incautó armas gracias a la videovigilacia

Por Redacción Policiales
Se incendiaron cuatro galpones en la Feria de Guaymallén

Impactante incendio en la Feria de Guaymallén afectó a varios galpones

Por Redacción Policiales
Derrame cloacal en Corralitos. Foto: Gentileza

Por el colapso cloacal, Guaymallén declaró la emergencia sanitaria: qué implica y qué zonas afecta

Por Redacción Política