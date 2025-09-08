Buscan testigos que puedan haber visto una brutal golpiza a un músico en Godoy Cruz

Familiares de un músico del grupo musical Alturas buscan testigos que puedan aportar información sobre Mauco Cuello , quien se gana la vida como artista callejero y habría sido golpeado brutalmente en la cabeza en la madrugada del lunes 25 de agosto en Godoy Cruz .

Luego de una semana internado, murió el joven que chocó con su moto en Junín

Se accidentó mientras practicaba ciclismo el presidente de la Cámara de Comercio de Tunuyán y hay preocupación

“Si viste una golpiza alrededor de las 3 a las 8 en las inmediaciones de La Cañada bar (San Martín y Lorenzini) te rogamos que te comuniques con nosotros”, se puede leer en un mensaje que publicaron sus familiares en las redes sociales con una foto de Mauco.

Según información policial el lunes 25 de agosto a las 8.59, ingresó un llamado al 911 del chofer de un colectivo dela línea 700, denunciando que en las calles Beltrán y Rivadavia de Godoy cruz había subido un pasajero con una herida en la cabeza.

Cuando llegó al lugar un móvil policial de la comisaría Séptima, los policías encontraron a Mauco Alihuena Cuello (39) acostado en el asiento de atrás, en posición decúbito dorsal, con un corte en el cuero cabelludo y abundante sangre.

Cuando lo entrevistas, el hombre dice que se había caído, que estaba bajo los efectos de alcohol y que no recordaba donde se había caído ni lo que había pasado.

Un médico del SEC que fue convocado al lugar diagnosticó TEC con herida cortante en cuero cabelludo, le realizó curaciones en el lugar y decidió no trasladarlo, incluso se habría negado a ser trasladado.

Pero luego, los policías los llevaron hasta Luján donde reside y desde allí fue llevado hasta un centro de salud de ese departamento donde, los médicos decidieron un traslado al hospital Central, pasado el mediodía de ese mismo lunes.

El músico fue internado en Terapia Intensiva y un día después mostró signos de mejoría, incluso pasó a una sala de terapia intermedia. Pero luego el cuadro se agravó y según su hermana Ailén.

Los hermanos del músico, desde ese momento la familia trató de reconstruir qué le había pasado a Mauco, quien esa noche había estado en La Cañada Bar, ubicado en San Martín y Lorenzini hasta las 3 o 4, cuando el bar cerró sus puertas.

Qué pasó entre las 3 y las 8 de la mañana del lunes 25 de agosto, es lo que se pregunta la familia. Sobre todo, tal como explicó Ailén “los médicos me dijeron que las contusiones que tiene mi hermano en la cabeza se deben a que recibió golpes, no se trata de una accidente vial, no tiene otro tipo de lesiones que puedan ser por una caída”.

Además la joven indicó que su hermano no tenía su teléfono y una guitarra con la que había salido ya que también es músico callejero.