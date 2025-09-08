Se accidentó mientras practicaba ciclismo el presidente de la Cámara de Comercio de Tunuyán y hay preocupación

Juan Roth, presidente de la Cámara de Comercio de Tunuyán, sufrió un accidente y permanece internado en el Hospital El Carmen.

El presidente de la Cámara de Comercio en acción de promoción turística en Chile.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Tunuyán (CIAT), Juan Roth, sufrió un accidente el sábado por la tarde mientras realizaba su práctica habitual de ciclismo en la zona de Alto Verde. Tras el impacto, fue trasladado al Hospital El Carmen, en Mendoza, donde permanece internado.

Roth es un reconocido comerciante tunuyanino, con una extensa trayectoria vinculada al desarrollo económico local. Desde 2024 ejerce como presidente de la Cámara de Comercio, cargo desde el cual ha impulsado acciones de capacitación, profesionalización de pymes y promoción regional. Además, practica el ciclismo de manera competitiva, participando en torneos regionales y nacionales.

Confirmó el vicepresidente de la CIAT, Carlos Dávila que “fue el día sábado, en horas de la tarde. Juan estaba realizando sus actividades deportivas de fin de semana y tuvo un accidente en la zona de Alto Verde. Como consecuencia, tuvo que ser trasladado a Mendoza debido a la complejidad de su situación. Si bien él siempre estuvo lúcido, consciente, aún después del impacto, la verdad es que tanto el servicio coordinado como todas las áreas que intervinieron lo hicieron de manera bastante rápida”.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad, en el operativo de rescate participaron personal motorista de Cuerpos Especiales, que guió al personal del SEC, junto con Bomberos Voluntarios que colaboraron en las maniobras.

Dávila menciona que Roth “en horas de la tarde va a ser sometido a una operación quirúrgica” y finalmente, dijo que “ha sido un golpe importante. No obstante, ha habido algunas señales de devolución, pero es muy prematuro decir algo”.