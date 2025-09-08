Se accidentó mientras practicaba ciclismo el presidente de la Cámara de Comercio de Tunuyán y hay preocupación

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Tunuyán (CIAT), Juan Roth, sufrió un accidente el sábado por la tarde mientras realizaba su práctica habitual de ciclismo en la zona de Alto Verde. Tras el impacto, fue trasladado al Hospital El Carmen, en Mendoza, donde permanece internado.
Roth es un reconocido comerciante tunuyanino, con una extensa trayectoria vinculada al desarrollo económico local. Desde 2024 ejerce como presidente de la Cámara de Comercio, cargo desde el cual ha impulsado acciones de capacitación, profesionalización de pymes y promoción regional. Además, practica el ciclismo de manera competitiva, participando en torneos regionales y nacionales.
Confirmó el vicepresidente de la CIAT, Carlos Dávila que “fue el día sábado, en horas de la tarde. Juan estaba realizando sus actividades deportivas de fin de semana y tuvo un accidente en la zona de Alto Verde. Como consecuencia, tuvo que ser trasladado a Mendoza debido a la complejidad de su situación. Si bien él siempre estuvo lúcido, consciente, aún después del impacto, la verdad es que tanto el servicio coordinado como todas las áreas que intervinieron lo hicieron de manera bastante rápida”.
De acuerdo con el Ministerio de Seguridad, en el operativo de rescate participaron personal motorista de Cuerpos Especiales, que guió al personal del SEC, junto con Bomberos Voluntarios que colaboraron en las maniobras.
Dávila menciona que Roth “en horas de la tarde va a ser sometido a una operación quirúrgica” y finalmente, dijo que “ha sido un golpe importante. No obstante, ha habido algunas señales de devolución, pero es muy prematuro decir algo”.
Juan Roth
El presidente de la Cámara de Comercio en acción de promoción turística en Chile.
Gentileza
Continuidad administrativa en la Cámara de Comercio
Mientras tanto, la institución se prepara para planificar sus actividades. “En julio se ratificaron las autoridades y, en mi carácter de vicepresidente, estoy asumiendo la responsabilidad de Juan. Este miércoles vamos a tener reunión de comisión directiva para definir cómo continúa el funcionamiento durante su recuperación”, indicó Dávila. Éste también agradeció las muestras de apoyo recibidas: “Queremos agradecer a cada uno de los que se han preocupado y consultado respecto a la salud del presidente. No solo desde el sector del comercio y la industria, sino también de la sociedad en su conjunto, que ha mostrado preocupación por Juan”.