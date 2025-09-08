Detuvieron un argentino en el Paso Cristo Redentor al querer entrar a Chile con un arma y balas

Fue imputado por tráfico de armas y contrabando, aunque el juez rechazó la medida “excesiva”. Ahora, la decisión quedó en manos de la Corte de Valparaíso.

Un argentino que viajaba en una casa rodante fue detenido en el Paso Cristo Redentor cuando intentó ingresar a Chile con un arma de fuego y varias municiones sin declarar. El hallazgo se produjo durante un control de rutina realizado por personal del Servicio Nacional de Aduanas en la mañana del domingo.

Según informó Los Andes Online, al ser consultado por mercancías no declaradas, el conductor respondió que no llevaba nada. Sin embargo, al revisar el vehículo los funcionarios encontraron en una maleta una pistola semiautomática marca Bersa con su cargador, además de siete balas calibre 9mm ocultas en un compartimento de las puertas.

Chile / Los Libertadores Un argentino detenido en Chile tratando de ingresar un arma y municiones. Gentileza Justificación del detenido: qué decidió la Justicia de Chile El hombre, con domicilio en la provincia de Buenos Aires, aseguró que el arma estaba registrada en su país y que la trasladaba “para protegerse”. De todas formas, el fiscal de flagrancia ordenó su detención y el traslado a audiencia en el Juzgado de Garantía de Los Andes.

En la audiencia, el fiscal del caso lo imputó por los delitos de “tráfico de armas y contrabando”, solicitando la prisión preventiva. Sin embargo, el juez Raúl Valenzuela Rodríguez rechazó esa medida al considerarla excesiva, y dispuso que el acusado cumpla con arraigo nacional y firma diaria en Carabineros.