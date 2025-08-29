El Paso Cristo Redentor volverá a funcionar las 24 horas desde el lunes

A partir del 1 de septiembre, el complejo fronterizo, ubicado en la provincia de Mendoza, volverá a estar habilitado las 24 horas del día, lo que permitirá mayor fluidez en el tránsito de carga, turismo y transporte internacional.

El Paso Cristo Redentor volverá a funcionar las 24 desde el lunes

Autoridades de ambos países confirmaron un cambio en los horarios de funcionamiento del Centro de Frontera Cristo Redentor, el principal paso internacional entre Argentina y Chile.

La medida busca agilizar el cruce de personas y mercancías en uno de los corredores bioceánicos más relevantes del Cono Sur, especialmente en vísperas del incremento de circulación que se espera con la llegada de la primavera.