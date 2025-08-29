29 de agosto de 2025 - 13:04

El Paso Cristo Redentor volverá a funcionar las 24 horas desde el lunes

A partir del 1 de septiembre, el complejo fronterizo, ubicado en la provincia de Mendoza, volverá a estar habilitado las 24 horas del día, lo que permitirá mayor fluidez en el tránsito de carga, turismo y transporte internacional.

Prensa Gendarmería
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Autoridades de ambos países confirmaron un cambio en los horarios de funcionamiento del Centro de Frontera Cristo Redentor, el principal paso internacional entre Argentina y Chile.

A partir del 1 de septiembre, el complejo fronterizo, ubicado en la provincia de Mendoza, volverá a estar habilitado las 24 horas del día, lo que permitirá mayor fluidez en el tránsito de carga, turismo y transporte internacional.

La medida busca agilizar el cruce de personas y mercancías en uno de los corredores bioceánicos más relevantes del Cono Sur, especialmente en vísperas del incremento de circulación que se espera con la llegada de la primavera.

El anuncio fue difundido oficialmente a través de la señal de “Alerta de Fronteras”, en la que se destacó la importancia de la medida para el comercio bilateral y la conectividad regional.

