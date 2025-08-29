Playas vacías y demoras en el paso a Chile, tema de Aconcagua Radio

—Ese es el gran problema. Lo que pasa es que en algunos momentos nosotros no nos encontramos en el en el lugar y no podemos saber y exactamente qué es lo que está pasando. En el día de ante ayer y ayer subimos personalmente nosotros a verificar los playones, principalmente de Uspallata, que son los dos pulmones que usan los camiones para salir a Chile. Entonces, hay dos pulmones que son la YPF y Doña Carmen, para que en el momento que van saliendo los camiones, al mismo tiempo vayan ingresando otros camiones, lo que permite mantener el flujo permanente de camiones circulando al vecino país. Eso permite desconcentrar la gran cantidad de camiones que están esperando a la orilla de la ruta. Pero hubo un problema el día domingo y lunes, y hemos estado martes y miércoles con gente de Aprocam. Y se logró confirmar que el día martes y miércoles las playas de YPF y Doña Carmen, en Uspallata, estaban vacías. Se le pasó la información al coordinador que se encarga de eso y nos respondió: “Las playas están llenas”. Nosotros le dijimos: “No, están vacías”. Nos preguntó cómo sabíamos y le dijimos: “Porque estamos acá”. Eso dejó al descubierto la falla que están teniendo. Hay una falta de comunicación entre las partes o no sabemos qué está sucediendo, porque si le plantemos el tema a uno, nos responde que el responsable es el otro, y ese dice que es el otro. Y eso demuestra la falla. No hemos tenido tanta cantidad de camiones importante y a pesar de eso nos ha llevado cuatro días despejar la ruta. Hoy se han levantado los retenes, posiblemente por la comunicación de ayer cuando informamos que las playas estaban vacías. No puede ser que pase eso. Entre los audios que se han viralizado de Chile, con la agresividad a la gente y a todos los vehículos con patente argentina por culpa del partido de fútbol violento. Me parece que lo que sucedió en ese partido es una locura, pero los comentarios del lado de Chile no pueden darse. Ni el turismo ni el trabajo pueden complicarse, menos el trabajo, porque hay contratos firmados y contenedores que tienen que llegar al puerto. Imaginen que los choferes, después de cuatro o cinco días de espera para cruzar a Chile, sienten esa presión y ese temor. Hay una olla a presión a punto de explotar.