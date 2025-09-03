Vialidad reparó el puente dañado tras el incidente en Alta Montaña: se habilitó el Paso Cristo Redentor

Vialidad Nacional trabajó sobre la Ruta 7 tras inspeccionar los daños ocurridos durante el incidente que involucró a dos camiones.

Luego del siniestro ocurrido en Alta Montaña sobre la Ruta 7, personal de Vialidad Nacional trabajó en la reparación de las barandas del puente ubicado a la altura del kilómetro 1196. Tras las tareas, la estructura quedó en condiciones y fue habilitado nuevamente el Paso Cristo Redentor.

La reapertura del corredor internacional se dispuso con la finalización de los arreglos, luego de permanecer cerrado desde la noche del martes. Ahora, los vehículos particulares ascienden hacia Punta de Vacas encapsulados por la Policía de Mendoza, bajo la supervisión del comisario Mario Lucero.

image El cierre preventivo se había dispuesto después de que un camión cayera al río y provocara daños en la estructura del puente de la ruta nacional. A partir de ese episodio, Vialidad inició trabajos de evaluación y reparación, que concluyeron en horas del mediodía.

Accidente en Alta Montaña: El incidente ocurrido alrededor de las 22.30 involucró a dos camiones, donde uno de los choferes resultó herido y quedó internado en el hospital Central. El conductor del primer camión perdió el dominio del rodado debido a que su colega, a quien trasladaba enganchado, no frenó a tiempo.

Como consecuencia, terminó impactando contra parte del puente y cayendo desde una altura aproximada de 30 metros al cauce del río Vacas. En tanto, el segundo chofer realizó una maniobra y pudo desengancharse a tiempo.