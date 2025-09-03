Vialidad reparó el puente dañado tras el incidente en Alta Montaña: se habilitó el Paso Cristo Redentor

Luego del siniestro ocurrido en Alta Montaña sobre la Ruta 7, personal de Vialidad Nacional trabajó en la reparación de las barandas del puente ubicado a la altura del kilómetro 1196. Tras las tareas, la estructura quedó en condiciones y fue habilitado nuevamente el Paso Cristo Redentor.
La reapertura del corredor internacional se dispuso con la finalización de los arreglos, luego de permanecer cerrado desde la noche del martes. Ahora, los vehículos particulares ascienden hacia Punta de Vacas encapsulados por la Policía de Mendoza, bajo la supervisión del comisario Mario Lucero.
El cierre preventivo se había dispuesto después de que un camión cayera al río y provocara daños en la estructura del puente de la ruta nacional. A partir de ese episodio, Vialidad inició trabajos de evaluación y reparación, que concluyeron en horas del mediodía.
Accidente en Alta Montaña:
El incidente ocurrido alrededor de las 22.30 involucró a dos camiones, donde uno de los choferes resultó herido y quedó internado en el hospital Central. El conductor del primer camión perdió el dominio del rodado debido a que su colega, a quien trasladaba enganchado, no frenó a tiempo.
Como consecuencia, terminó impactando contra parte del puente y cayendo desde una altura aproximada de 30 metros al cauce del río Vacas. En tanto, el segundo chofer realizó una maniobra y pudo desengancharse a tiempo.
Un camión cayó desde un puente al río en la ruta nacional 7
Como consecuencia del siniestro, se detectaron daños en la estructura del puente, lo que motivó que Vialidad Nacional iniciara las tareas correspondientes. La estructura fue inspeccionada y, según informaron las autoridades, no presenta inconvenientes para la circulación.
Finalmente, cerca de las 14 se comunicó oficialmente la habilitación del corredor internacional.