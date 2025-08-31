Tormenta de Santa Rosa: corte total de la Ruta 7 por intensas lluvias y nieve.

La tormenta de Santa Rosa continúa afectando con fuerza a toda la provincia de Mendoza y ahora generó un corte total en la Ruta Nacional 7 desde la Ciudad de Mendoza, debido a las intensas precipitaciones níveas, lluvias y bancos de niebla que complican la circulación.

Según informó Vialidad Nacional , en coordinación con su referente en Mendoza, Fabián Aguilera , se dispuso la interrupción total del tránsito desde la ciudad de Mendoza hasta Uspallata . Buscan evitar accidentes hasta permitir que las máquinas de Vialidad Nacional y Provincial puedan trabajar en la zona una vez que mejore el temporal.

| La nieve cubre Alta Montaña en medio de un intenso temporal por la tormenta de Santa Rosa La Ruta 7, entre Mendoza y Uspallata, permanece cortada por la acumulación de nieve, fuertes lluvias y bancos de niebla. Vialidad Nacional y la Policía de Mendoza trabajan a… pic.twitter.com/Ke7qn4J7Eg

Las condiciones actuales en alta montaña son adversas: lluvias intensas entre Potrerillos y Mendoza , y fuertes nevadas entre Potrerillos y Uspallata .

Además, equipos de Vialidad Nacional y la Policía de Mendoza trabajan en la evacuación de vehículos.

Pronóstico del tiempo

Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo “mayormente nublado con descenso de la temperatura”. Se espera una máxima de 12°C y una mínima de 6°C, acompañado de vientos leves del sector sur y precipitaciones en la mañana. En la Cordillera se esperan mejoras.

En el centro sur mendocino el viento fuerte dirá presente, llamando a tomar precaución. El norte, por su parte, será quien deberá tomar medidas preventivas para la caída de agua.

El lunes será muy distinto. A muy poco de la primavera anticipan un día con marcado ascenso de la temperatura. Se espera una jornada nublada con una máxima de 19°C y mínima de 5°C.

Los pasos internacionales: cerrados

Las autoridades fronterizas informaron que durante la jornada del 31 de agosto el Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado preventivamente en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

El Paso Pehuenche también está inhabilitado para todo tipo de vehículos.