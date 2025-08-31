Un colectivo quedó varado tras la tormenta de Santa Rosa y rescataron a 40 pasajeros en lancha

Ocurrió en la Ruta 5, entre Carlos Casares y Pehuajó. No se registraron heridos y cada pasajero fue movido a otro micro.

Un micro se fue a la banquina por la tormenta de Santa Rosa.

La tormenta de Santa Rosa complicó la circulación en la Ruta 5, a la altura del oeste bonaerense, donde un micro terminó varado en una zanja cubierta de agua. El rodado se salió del camino en medio del fuerte temporal y generó un operativo de rescate para asistir a los pasajeros.

“Una ráfaga nos sacó de la ruta”, relató el chofer, que junto a unos 40 pasajeros debió ser rescatado en lancha por personal de emergencia. Todos fueron trasladados a otro colectivo para continuar viaje hacia la localidad de América, sin registrarse heridos ni víctimas fatales.

Embed AHORA I Un micro despistó de la ruta 5 por el viento y quedó encajado en la banquina inundada. https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/YQ29wmxkPc — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 31, 2025 Según el conductor, la fuerte lluvia y el viento redujeron la visibilidad y complicaron la conducción.

“Veníamos despacio porque el clima estaba imposible. Decidí frenar, pero la ráfaga nos empujó hacia la banquina”, explicó.