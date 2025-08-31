31 de agosto de 2025 - 13:08

Un colectivo quedó varado tras la tormenta de Santa Rosa y rescataron a 40 pasajeros en lancha

Ocurrió en la Ruta 5, entre Carlos Casares y Pehuajó. No se registraron heridos y cada pasajero fue movido a otro micro.

Un micro se fue a la banquina por la tormenta de Santa Rosa.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La tormenta de Santa Rosa complicó la circulación en la Ruta 5, a la altura del oeste bonaerense, donde un micro terminó varado en una zanja cubierta de agua. El rodado se salió del camino en medio del fuerte temporal y generó un operativo de rescate para asistir a los pasajeros.

“Una ráfaga nos sacó de la ruta”, relató el chofer, que junto a unos 40 pasajeros debió ser rescatado en lancha por personal de emergencia. Todos fueron trasladados a otro colectivo para continuar viaje hacia la localidad de América, sin registrarse heridos ni víctimas fatales.

“Veníamos despacio porque el clima estaba imposible. Decidí frenar, pero la ráfaga nos empujó hacia la banquina”, explicó.

El micro avanzó unos 100 metros hasta empantanarse, con el agua cubriendo las ruedas. El episodio ocurrió en medio de un panorama climático crítico: rigen alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes en al menos 12 provincias.

