Lo que la tormenta nos dejó: el último relevamiento de precipitaciones y daños en Mendoza

Un total de 1699 novedades fueron registradas por Defensa Civil de Mendoza tras el paso de la tormenta de Santa Rosa. Ese es el número que actualizaron las autoridades, en base a lo ocurrido desde el sábado hasta este domingo a las 20.
Mientras tanto se mantiene el monitoreo de la situación meteorológica por parte de Dirección Provincial de Defensa Civil.
- Filtraciones de techo: 4
- Viviendas anegadas: 1
- Vehículos varados: 8
- Total: 13
Las personas se encuentran resguardadas sin problemas en el puesto Borbarán.
San Rafael:
- Ramas caídas: 6
- Árboles caídos: 8
- Filtraciones de techo: 7
- Arrastre de material: 6
- Asistencia social: 10
- Total: 37
General Alvear:
- Árboles caídos: 2
- Voladura de techo: 1
- Poste caído: 1
- Cable cortado: 2
- Total: 06
San Carlos:
- Árboles caídos: 76
- Arboles por caer: 20
- Viviendas anegadas: 5
- Asistencia social: 523
- Evacuaciones: 8
- Familias alojadas: 3
- Total: 635
Tunuyán:
- Viviendas anegadas: 15
- Asistencia social: 350
- Árboles caídos: 3
- Voladura de techo: 1
- Total: 369
Tupungato:
- Filtraciones de techo: 12
- Desborde cloacal en zona centro.: 1
- Total: 13
Las Heras:
- Poste caído: 3
- Cables cortados: 2
- Árboles caídos: 2
- Filtraciones de techo: 2
- Viviendas anegadas: 5
- Total: 15
Lavalle:
- Viviendas anegadas: 10
- Asistencia social: 364
- Derrumbe de vivienda: 3
- Total: 379
Luján de Cuyo:
- Árboles caídos: 2
- Poste caído: 2
- Filtraciones de techo: 10
- Desprendimiento de piedra: 2
- Total: 16
Capital:
- Viviendas anegadas: 8
- Filtraciones de techo: 3
- Árboles caídos: 2
- Total: 13
Godoy Cruz:
- Viviendas anegadas: 5
- Árboles caídos: 3
- Desborde de cloacas: 1
- Derrumbe de vivienda: 1
- Total: 10
Maipú:
- Árboles caídos: 6
- Viviendas anegadas: 7
- Derrumbe de vivienda: 2
- Derrumbe de pared: 1
- Total: 19
Guaymallén:
- Árboles caídos: 5
- Filtraciones de techo: 7
- Derrumbe: 2
- Poste caído: 7
- Total: 46
La Paz:
Santa Rosa:
- Asistencia social: 50.
- Total: 50
San Martín:
- Filtraciones de techo e inundación: 60
- Árboles caídos: 03
- Total: 63
Junín:
- Árboles caídos: 4
- Desborde: 2
- Filtración de techo: 1
- Total: 07
Rivadavia:
- Filtraciones de techo: 8
- Total: 08
En total las novedades fueron 1699 en toda la provincia.
También se reportó las precipitaciones desde las 8 de este sábado hasta la mañana de este domingo. El registro se llevó a cabo por Radar San Martín, Sr. Hugo Videla.
- San Martín: Centro, Chimbas, Chapanay, El Central, Tres Porteñas: 50 a 65 mm. Resto de los distritos, entre 25 a 45 mm.
- Junín: Centro, Algarrobo Grande, Los Barriales, Medrano: Entre 45 a 55 mm.
- Rivadavia: Sector oeste, 45 a 50 mm. sector centro y este, 35 a 40 mm.
- Santa Rosa: Entre 25 a 35 mm promedio.
- Gran Mendoza y Pedemonte: De 50 a 55 mm promedio.
- Maipú: Sector sur y central 50 mm, sector norte 45 mm.
- Luján : Agrelo, Perdriel, Ugarteche 35 mm, Carrizal 45 mm.
- Lavalle: Sector sur 40 mm, resto del departamento 35 mm.
- Tupungato, Tunuyán y San Carlos: Unos 30 a 45 mm promedio.
- La Paz: De 25 a 30 mm.
Las precipitaciones de este domingo, desde las 8 hasta las 14:
- San Martín: 25 mm.
- Junín: 20 mm.
- Rivadavia : De 15 a 20 mm.
- Resto de zona Este y Gran Mendoza y Valle Uco: En promedio 15 a 20 mm.