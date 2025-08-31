Tormenta de Santa Rosa azotó al sur de Santa Fe: 270 mm de agua, caminos anegados y viviendas afectadas

La intensa tormenta de Santa Rosa provocó serias inundaciones en varias localidades de Santa Fe , dejando calles y viviendas bajo el agua . María Teresa, al sur de la provincia, quedó totalmente anegada, lo que generó alarma entre los vecinos y la activación inmediata de los equipos de emergencia.

Las autoridades locales pusieron en marcha un operativo de asistencia y coordinación para atender a los afectados en toda la provincia. Se desplegaron generadores eléctricos, motosierras y equipos de limpieza para facilitar el escurrimiento del agua y minimizar los daños, según informó Noticias Argentinas.

El Gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, anticipó las lluvias intensas y coordinó con intendentes y presidentes comunales tareas preventivas. El subsecretario Daniel Basile explicó que se advirtió a la población sobre la llegada de tormentas severas y se prepararon equipos operativos en zonas críticas.

Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, las precipitaciones superaron lo previsto, con acumulados extremos en Arteaga y complicaciones en Christophersen, La Chispa y María Teresa.

En esta última, con alrededor de 4 mil habitantes, se registró ingreso de aguas en viviendas y calles completamente inundadas. Un video aéreo que comenzó a circular muestra la magnitud de la inundación en María Teresa , pueblo sobre la ruta provincial 14.

Vecinos relatan que las puertas de sus casas no se pueden abrir debido a la altura del agua, evidenciando la gravedad del fenómeno.

María Teresa, localidad del sur de Santa Fe, tras la tormenta de Santa Rosa.

Santa Fe en comunicación con las localidades

Frente a esa situación, subrayó que la Provincia mantiene comunicación permanente con los gobiernos locales y desplegó personal de Recursos Hídricos, Bomberos Voluntarios y equipos de los ministerios de Gobierno e Innovación Pública y de Igualdad y Desarrollo Humano.

También señaló que se mantiene bajo vigilancia la Ruta 9, a la altura de Carcarañá, ante el riesgo de que el agua avance sobre la calzada. Para ello, la Agencia Provincial de Seguridad Vial dispuso personal desde la madrugada, con presencia constante en el lugar.