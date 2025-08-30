30 de agosto de 2025 - 18:03

La tormenta ya causó daños en Mendoza: más de 100 personas asistidas, viviendas anegadas y árboles caídos

El fenómeno se hizo presente durante el sábado y se espera que se extienda durante todo el fin de semana en Mendoza.

Árboles y postes caídos fue el saldo de la violenta tormenta de ayer
Tormenta en Lavalle
Los Andes | Redacción Sociedad
Redacción Sociedad

La "Tormenta de Santa Rosa" ya dijo presente en varios puntos de la provincia de Mendoza. Desde media mañana de este sábado, la inestabilidad se hizo sentir en gran parte de la provincia, en algunos casos con la caída de granizo.

El paso de esta fuerte tormenta ya se hace sentir en Mendoza provocando múltiples complicaciones, con un total de 270 novedades reportadas por Defensa Civil durante la tarde del sábado. El temporal dejó a su paso árboles caídos, viviendas anegadas, postes caídos y donde más de 150 personas necesitaron asistencia social.

El departamento más afectado hasta el momento es Tunuyán, con 15 viviendas anegadas y donde 150 personas necesitaron asistencia social. Le sigue Santa Rosa, donde 30 personas también necesitaron ser asistidas por las tormentas.

Luego en San Rafael se registraron siete árboles caídos, siete filtraciones de techo y seis ramas caídas. En Tupungato hubo 10 filtraciones de techo y un desborde cloacal en la zona del centro departamental, donde se registró caída de granizo.

Granizo
El granizo cubrió calles y veredas en Tupungato.

Por otro lado, en Rivadavia hubo ocho filtraciones de techo. En Luján de Cuyo se registraron 7 novedades con cinco filtraciones de techo, un desprendimiento de piedra y poste caído. Mientras que en General Alvear se registraron dos árboles caídos, dos cables cortados, una voladura de techo y un poste caído.

En San Carlos hubo 6 novedades, contando cinco viviendas anegadas y un árbol caído. En el departamento de San Martín hubo cinco filtraciones de techo y un reconocido supermercado tuvo que cerrar sus puertas por filtraciones. Por otro lado en Malargüe se registraron cuatro filtraciones de techo y una vivienda anegada.

En Godoy Cruz se registraron una vivienda anegada y un árbol caído. Mientras que en Maipú hubo dos viviendas anegadas, en Guaymallén dos postes caídos y en Lavalle una vivienda Anegada.

En La Paz, Las Heras y Junín no se reportaron novedades por el momento. Desde Defensa Civil aclararon que durante la jornada se mantendrá el monitoreo debido a la situación meteorológica.

Alerta naranja por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por lluvias que, según las previsiones, podrían superar los 90 milímetros. Así está la situación:

  • Valle de Uco (incluyendo Tupungato) y el sur: Se registran nevadas en las zonas más altas.
  • Gran Mendoza: Afectado por lluvias intensas en Las Heras, Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y todo Guaymallén. El sistema se desplaza de norte a sur. Se esperan lluvias intensas en el centro de Maipú y Rodeo del Medio podría verse afectado por granizo.
  • Zona Este: En los departamentos de Junín, San Martín, Las Catitas y La Dormida (Santa Rosa), se ha reportado una fuerte caída de granizo y lluvias moderadas. En Rivadavia, se registra una fuerte lluvia con mucho granizo, aunque sin daños por el momento.
  • Zona Norte: Lluvias intensas ingresan por el norte de Jocolí, afectando la Ruta 40. También se esperan lluvias intensas y probable granizo pequeño en Los Álamos y el norte de Fray Luis Beltrán, con posibilidad de afectar a Los Corralitos, Bermejo y el Km 8 de Guaymallén. El centro de Lavalle también se vio afectado por la caída de granizo.
La tradicional Tormenta de Santa Rosa llegó a Mendoza, con un fin de semana de intensas lluvias, viento y un marcado descenso de la temperatura.

