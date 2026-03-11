Qué es OmeTV, la app de videollamadas con desconocidos que preocupa por sus riesgos para niños

Hace unos años saltó -tristemente- a la fama con el nombre de "OmegleTV" , pero luego -como todo lo que hace espuma-, se diluyó y desapareció. Ahora regreso, bajo el nombre de "OmeTV" . Lo que nunca se esfumó es el riesgo crítico que esta aplicación -que permite hacer videollamadas al instante con cualquier desconocido en cualquier parte del mundo- representa para niños , niñas y adolescentes .

Grooming: el caso de la niña mendocina que denunció a un ex atleta olímpico y quien va a juicio por acoso

Duro relato de una víctima de Grooming, quien sufrió acoso en redes sociales por 6 años: "Me cagó la infancia"

Porque, así como las redes sociales y los infinitos confines de internet, OmeTV es un salvaje ecosistema donde deambulan predadores sexuales y "groomers" (nombre que reciben quienes cometen el delito de Grooming -acoso cibernético-).

" OmeTV es una plataforma que genera material de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes ", describe el abogado Hernán Navarro, fundador y director ejecutivo de la ONG Grooming Argentina e impulsor de una política de educación digital integral . Precisamente durante la mañana de hoy, la ONG firmó un convenio con el Gobierno de Santa Fe para implementar estos contenidos de manera transversal e integral.

OmeTV es una plataforma de videollamadas aleatorias que ya supera las 100 millones de descargas en todo el mundo . Simplemente basta con, desde el celular, ingresar al sitio, registrarse (se puede hacer con Facebook o con la cuenta de Google) y, ¡listo! Ahí ya cualquier usuario queda a la deriva, disponible para entablar una videollamada con cualquier otro usuario que esté en idéntica situación.

La "gracia" (por decirlo de algùn modo) de OmeTV es que ofrece la posibilidad de iniciar una comunicación -video incluido- con cualquier persona y de cualquier parte del mundo , porque -aleatoriamente- la plataforma vincula entre sí, al azar, esas dos solicitudes de unirse a una videollamada random.

Grooming: el caso de la niña mendocina que denunció a un exatleta olímpico y quien va a juicio por acoso Qué es OmeTV, la app de videollamadas con desconocidos que preocupa por sus riesgos para niños Google Gemini

Pero estas plataformas, donde no hay garantías ni seguridad de ningún tipo, es el hábitat preferido por los delincuentes sexuales. Es lo que se conoce como "dark web". Y, entre estos depravados, se destacan los "groomers". Personas -adultas- que, haciéndose pasar por niños, niñas o adolescentes tienden una red para entablar un vínculo confianza con otros chicos (quienes verdaderamente lo son), y los convencen para posar desnudos en esos videos aleatorios.

Los peligros de OmeTV

OmeTV es una plataforma que genera (o debería generar) preocupación entre los padres. Y es que, sin la necesidad de crear una cuenta -simplemente alcanza con vincularla a la de Facebook o a la de Google-, desde cualquier celular se puede ingresar y, de manera automática, ya se inicia la videollamada con el desconocido.

Luego del primer contacto cara a cara, uno comienza a conversar con esa persona. Y, al igual que en las redes sociales, si la conversación no es del interés del usuario, se puede deslizar la pantalla. Ello deriva en una nueva -e inmediata- videollamada, con otro destinatario "random" y que se encuentra en la misma situación.

Hernan navarro 1

Y es precisamente esa combinación de anonimato, azar y acceso inmediato lo que enciende las alarmas. Para muchos chicos, la plataforma se presenta como un juego curioso para “conocer gente”. Para algunos adultos con intenciones delictivas, en cambio, puede convertirse en una puerta de entrada para acercarse a menores.

Relatos de víctimas de OmeTV, en primera persona

Benicio tenía 12 años cuando escuchó hablar por primera vez de OmeTV en la escuela. Un compañero le había contado que era divertida porque siempre aparecían personas distintas. Empezó a usarla en secreto, generalmente de noche, cuando su familia ya estaba dormida.

En una de esas videollamadas aleatorias, la cámara mostró a un hombre adulto. Al principio fue una conversación común, sin nada que llamara la atención ni resultara sospechoso. Por ello mismo fue que Beni no deslizó la pantalla.

Comenzaron a hablar hasta que, de un momento para el otro, el tono cambió y el desconocido empezó a llevar la charla hacia lo sexual. Entonces, el adulto le mostró sus genitales frente a la cámara, y le pidió al adolescente que hiciera lo mismo.

Benicio no accedió al pedido y, de hecho, quedó en shock, paralizado. Tanto que, durante semanas, casi ni habló. Así fue como en su casa empezaron a notar que algo no estaba bien, porque el niño dormía poco, estaba más callado y sus notas en la escuela comenzaron a bajar.

Grooming: lanzan en Mendoza una app para denunciar acosos en tiempo real Grooming: lanzan en Mendoza una app para denunciar acosos en tiempo real

Cuando finalmente pudo contarlo en terapia, su psicóloga fue clara: lo ocurrido encajaba dentro de los casos de abuso sexual en línea.

Hace algunos años, cuando OmeTV aún era Omegle -el sitio fue cerrado en 2023 tras una serie de denuncias por grooming y exposición de menores a material pornográfico-, Amparo también fue víctima de uno de estos predadores.

Con solo ocho años, Amparo -a escondidas de sus padres- desarrolló una especie de adicción a Omegle.

En distintas de estas videollamadas aleatorias, tres hombres se masturbaron frente a la cámara mientras ella lo veía. Además, la invitaban a ingresar a sitios pornográficos. Al día de hoy, ya habiendo pasado los 20 años, Amparo reconoce que le cuesta mirar a los ojos a cualquier hombre.

"OmeTV es lo que era Omegle hace unos años, videollamadas aleatorias, donde los chicos ingresan a un sitio y ven videos random de cualquier persona del mundo, en vivo. Pero ya no solo ven personas desnudas, se produce en estas plataformas MASNNA (Nda: Material de Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes)", describe Navarro a Los Andes.

El especialista fue más allá y cuestionó las medidas prohibitivas y punitivas que apuntan a eliminar el uso del celular o las redes sociales, algo que define como "una falsa ilusión que tiene el mundo adulto"

"Esto demuestra que el riesgo no se erradica, se desplaza con la prohibición. Si yo prohíbo acá, los chicos van a encontrar siempre una plataforma. La prohibición agiganta la brecha entre el mundo adulto y los adolescentes, y los chicos van a encontrar siempre una plataforma. Siempre va a haber una exploración, y va a ser silenciosa", describió.

Y fue más allá: "¿Qué chico va a pedir ayuda si eso implica reconocer que la situación se generó porque fue en contra de una norma familiar, o sea, la prohibición?"-

Educación digital integral por encima de la prohibición

Hernán Navarro y Grooming Argentina son impulsores de una política que incorpore la "Educación Digital Integral" (EDI) en las escuelas de Argentina. Porque tienen en claro que intentar prohibir los teléfonos o las redes sociales no logran desalentar su uso, sino reprimirlo. Y, como todo lo que se reprime, llegado el momento, explota (incluso en la clandestinidad, como -por ejemplo- llegar al uso de estas plataformas a escondidas).

Grooming Argentina Santa Fe

Aunque recién hoy se firmó el primer convenio para implementar una política integral de Educación Digital en Argentina (puntualmente, fue en Santa Fe), ya en 2022 Grooming Argentina había llevado este proyecto a la OEA, en una cumbre en Los Ángeles, y llegó a planteárselo a la entonces vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

Hernan navarro 2

"Esto apunta a la promoción de educación digital en toda la comunidad educativa, para docentes y alumnos, y para hacer todo un trabajo territorial", resumió Navarro.

Con el convenio firmado en Santa Fe -desde la ONG se entusiasman con la posibilidad de que se amplíe a otras provincias-, las escuelas de esa provincia van a ser las primeras del país en promover dentro de la currícula la identificación de riesgos y de situaciones de violencia, así como también impulsar fortalezas de ciberseguridad y protección de datos personales en el entorno de las debilidades del ecosistema digital.

“La educación digital ya no es un imperativo de una organización de la sociedad civil, sino que es una urgencia social. Más aún teniendo en cuenta que en muchos lugares se están adoptando posiciones de prohibición de celulares o redes sociales, pero no sirve. Ya no existe el mundo en que los chicos pueden salir a la calle e irse a jugar a la rayuela desentendidos del celular", explicó Navarro a Los Andes.

El plan piloto, que comenzó en 2022 en reconocidas instituciones educativas como el Colegio Eccleston y el Pompeya Pallotti en la provincia de Buenos Aires, y el Colegio Primo Capraro en Bariloche, hoy se transforma en el motor de una política pública provincial en Santa Fe.

Embed

La ONG articula con la escuela y las familias para seguir la trazabilidad de las violencias y que no se pierda el trayecto. Lo hacen por medio de capacitaciones a los docentes, y también a los chicos y adolescentes.

"Si yo prohíbo el celular en la escuela, los chicos traen conflictos y problemáticas extramuros (o sea, de fuera del espacio áulico). Pero terminan explotando en las aulas. Este trabajo nos ha permitido que todos en los establecimientos conozcan cómo es el protocolo de actuación, cómo trabajan y cómo se abordan los conflictos, además de prevención ante las nuevas tendencias", explicó Navarro.

Además, resaltó el rol protagónico y compromiso que deben adoptar las empresas (redes sociales, juegos en red) en este concepto de educación digital.

Cómo trabajar en casa para evitar que los chicos sean víctimas de abusos digitales