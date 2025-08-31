31 de agosto de 2025 - 11:37

La tormenta de Santa Rosa dejó casi mil incidentes en Mendoza y más de 750 personas asistidas

Defensa Civil actualizó el relevamiento de daños en cada municipio.

Foto:

Foto: José Gutierrez
Los Andes
Por Redacción Sociedad

El temporal dejó a su paso árboles caídos, viviendas anegadas, postes derribados, voladuras de techos, desbordes cloacales y hasta derrumbes de viviendas, lo que obligó a un gran despliegue de asistencia social: 754 personas tuvieron que recibir ayuda en distintos departamentos.

Árboles y postes caídos fue el saldo de la violenta tormenta de ayer
El relevamiento de daños:

Lavalle:

  • Vivienda anegada: 2
  • Asistencia social: 364
  • Derrumbe de vivienda: 3

Total: 369

Tunuyán:

  • Viviendas anegadas: 15
  • Asistencia social: 350
  • Árboles caídos: 3
  • Voladura de techo: 1

Total: 369

San Martín:

  • Filtraciones de techo e inundación: 60
  • Árboles caídos: 03

Total: 63

San Rafael:

  • Ramas caídas: 6
  • Árboles caídos: 8
  • Filtraciones de techo: 7
  • Arrastre de material: 6
  • Asistencia social: 10

Total: 37

Santa Rosa:

  • Asistencia social 30.

Total: 30

Tupungato:

  • Filtraciones de techo: 12
  • Desborde cloacal en zona centro.

Total: 13

Maipú:

  • Árbol caído: 6
  • Vivienda anegada: 3
  • Derrumbe de vivienda: 1
  • Derrumbe de pared: 1

Total: 11

Guaymallén:

  • Árbol caído: 5
  • Filtraciones de techo: 2
  • Poste caído: 2

Total: 09

Luján de Cuyo:

  • Árboles caídos: 2
  • Poste caído: 1
  • Filtraciones de techo: 5
  • Desprendimiento de piedra: 1

Total: 09

Las Heras:

  • Poste caído: 3
  • Cables cortados: 2
  • Árbol caído: 2
  • Filtraciones de techo: 1

Total: 08

Rivadavia:

  • Filtraciones de techo: 8

Total: 08

Godoy Cruz:

  • Vivienda anegada: 3
  • Árbol caído: 3
  • Desborde de cloacas: 1

Total: 07

Junín:

  • Árbol caído: 4
  • Desborde: 2
  • Filtración de techo: 1

Total: 07

General Alvear:

  • Árbol caído: 2
  • Voladura de techo: 1
  • Poste caído: 1
  • Cable cortado: 2

Total: 06

San Carlos:

  • Árbol caído: 1
  • Vivienda anegada: 5

Total: 06

Malargüe:

  • Filtraciones de techo: 4
  • Vivienda anegada: 1

Total: 05

Capital:

  • Vivienda anegada: 1
  • Filtraciones de techo: 1
  • Árbol caído: 2

Total: 04

Uspallata:

  • Sin novedades.

La Paz:

  • Sin novedades.

TOTAL DE NOVEDADES: 961

Se mantiene monitoreo de la situación meteorológica por parte de Dirección Provincial de Defensa Civil.

