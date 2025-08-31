La tormenta de Santa Rosa dejó casi mil incidentes en Mendoza y más de 750 personas asistidas.

La tormenta de Santa Rosa continúa golpeando a la provincia con lluvias, granizo, vientos y nieve en alta montaña, y ya provocó múltiples daños en distintos departamentos. Según informó Defensa Civil, entre el 30 y el 31 de agosto a las 7 de la mañana se registraron 961 novedades en el territorio mendocino.
El temporal dejó a su paso árboles caídos, viviendas anegadas, postes derribados, voladuras de techos, desbordes cloacales y hasta derrumbes de viviendas, lo que obligó a un gran despliegue de asistencia social: 754 personas tuvieron que recibir ayuda en distintos departamentos.
Árboles y postes caídos fue el saldo de la violenta tormenta de ayer
El relevamiento de daños:
Lavalle:
Tunuyán:
- Viviendas anegadas: 15
- Asistencia social: 350
- Árboles caídos: 3
- Voladura de techo: 1
Total: 369
San Martín:
- Filtraciones de techo e inundación: 60
- Árboles caídos: 03
Total: 63
San Rafael:
- Ramas caídas: 6
- Árboles caídos: 8
- Filtraciones de techo: 7
- Arrastre de material: 6
- Asistencia social: 10
Total: 37
Santa Rosa:
Total: 30
Tupungato:
- Filtraciones de techo: 12
- Desborde cloacal en zona centro.
Total: 13
Maipú:
- Árbol caído: 6
- Vivienda anegada: 3
- Derrumbe de vivienda: 1
- Derrumbe de pared: 1
Total: 11
Guaymallén:
- Árbol caído: 5
- Filtraciones de techo: 2
- Poste caído: 2
Total: 09
Luján de Cuyo:
- Árboles caídos: 2
- Poste caído: 1
- Filtraciones de techo: 5
- Desprendimiento de piedra: 1
Total: 09
Las Heras:
- Poste caído: 3
- Cables cortados: 2
- Árbol caído: 2
- Filtraciones de techo: 1
Total: 08
Rivadavia:
Total: 08
Godoy Cruz:
- Vivienda anegada: 3
- Árbol caído: 3
- Desborde de cloacas: 1
Total: 07
Junín:
- Árbol caído: 4
- Desborde: 2
- Filtración de techo: 1
Total: 07
General Alvear:
- Árbol caído: 2
- Voladura de techo: 1
- Poste caído: 1
- Cable cortado: 2
Total: 06
San Carlos:
- Árbol caído: 1
- Vivienda anegada: 5
Total: 06
Malargüe:
- Filtraciones de techo: 4
- Vivienda anegada: 1
Total: 05
Capital:
- Vivienda anegada: 1
- Filtraciones de techo: 1
- Árbol caído: 2
Total: 04
Uspallata:
La Paz:
TOTAL DE NOVEDADES: 961
Se mantiene monitoreo de la situación meteorológica por parte de Dirección Provincial de Defensa Civil.