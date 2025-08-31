31 de agosto de 2025 - 08:37

Lluvias, vientos y caída de la temperatura en Mendoza: en qué zonas afectará hoy la "alerta naranja"

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 6°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

Alerta naranja por lluvias y vientos en Mendoza.

Alerta naranja por lluvias y vientos en Mendoza.

Los Andes
Este sábado en Mendoza las fuertes lluvias fueron protagonistas, causando viviendas anegadas, árboles caídos, cortes de calles y personas que necesitaron emergencia médica. Ahora, para el último domingo de agosto se espera una jornada con similar, intentando mejorar en la previa de la Primavera.

Nuevamente rige “alerta naranja por tormentas y vientos” en el territorio mendocino, quedan excluido solo el departamento de Malargüe, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas. En tanto, recomiendas tomar precauciones y evitar lo espantoso que se vivió el día anterior.

Tiempo para este domingo

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo “mayormente nublado con descenso de la temperatura”. Se anuncia una máxima de 12°C y una mínima de 6°C, acompañado de vientos leves del sector sur y precipitaciones en la mañana. En la Cordillera se esperan mejoras.

En el centro sur mendocino el viento fuerte dirá presente, llamando a tomar precaución. El norte, por su parte, será quien deberá tomar medidas preventivas para la caída de agua.

image

¿Cómo estará el lunes?

El lunes 1 de septiembre la temperatura tendrá un marcado ascenso, a la espera de la primavera. Será una jornada parcialmente nublada, donde se espera una máxima de 19°C y una mínima de 5°C. Los vientes serán moderados del noreste. En Cordillera también se espera nubosidad.

